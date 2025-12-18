Ospedale San Paolo di Bari, magia e solidarietà in Pediatria e Neonatologia

BARI - Un’atmosfera di festa e meraviglia ha avvolto il reparto di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale San Paolo di Bari, dove nei giorni scorsi si è svolto lo spettacolo “La Magia del Natale – Magic Show”, un’iniziativa di solidarietà promossa da Meit, società ESCo specializzata nella gestione del patrimonio immobiliare, nei servizi energetici e di ingegneria.

L’evento è stato pensato per regalare ai piccoli pazienti un momento di leggerezza e serenità in vista delle festività natalizie. Lo spazio antistante il reparto è stato allestito per accogliere bambini e famiglie, che hanno potuto assistere a uno spettacolo ricco di giochi di prestigio, sorrisi e sorprese, trasformando per qualche ora l’ospedale in un luogo di festa.

Al termine dello show, a tutti i bambini presenti è stata donata una calza di Natale con cioccolatini, un gesto semplice ma fortemente simbolico, capace di rendere la mattinata ancora più speciale e di portare un sorriso anche nei momenti più delicati del percorso di cura.

Sempre nell’ambito delle iniziative natalizie, Meit ha inoltre donato all’Ospedale San Paolo un albero di Natale, collocato in un’area comune della struttura, come segno di calore, accoglienza e vicinanza all’intera comunità ospedaliera.

«Siamo lieti di aver contribuito a portare momenti di spensieratezza nell’Ospedale San Paolo – ha dichiarato l’avvocato Donato Dell’Anna, presidente del CdA di Meit –. Per la nostra società la vicinanza a chi ha bisogno di sostegno è un impegno costante, che si rinnova anche attraverso iniziative capaci di donare sorrisi e un po’ di serenità».

Un appuntamento che ha unito solidarietà e attenzione al territorio, confermando come piccoli gesti possano fare la differenza, soprattutto quando sono rivolti ai più piccoli e alle loro famiglie.