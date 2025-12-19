Margherita di Savoia si prepara alla quinta edizione del Salt Fest: una settimana di arte, musica e gusto

MARGHERITA DI SAVOIA – Dal 20 al 27 dicembre Margherita di Savoia si trasforma in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto con la quinta edizione del, l’evento che celebra il Natale tra cultura, enogastronomia, laboratori, visite guidate e musica live. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Saltfest A.P.S., con il patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Margherita di Savoia.

Il programma della manifestazione è stato presentato oggi in conferenza stampa, alla presenza di Paolo Compare, presidente dell’Associazione Saltfest, e Francesca Santobuono, assessora al Turismo del Comune. «Arte, musica, vino e sale saranno al centro della rassegna, valorizzando le ricchezze culturali del territorio – ha dichiarato Compare –. Tra le novità di quest’anno, uno stand dedicato alle degustazioni per celiaci, in collaborazione con l’Aic, e un talk con una startup impegnata nel contrasto dei rifiuti abbandonati».

L’assessora Santobuono ha sottolineato come il Salt Fest sia ormai un appuntamento consolidato: «La rassegna permette di far conoscere le produzioni tipiche del territorio e le sue risorse, con eventi adatti a tutte le fasce d’età».

Il festival inizierà sabato 20 dicembre alle ore 18.30 presso l’ex Palazzo di Città in piazza Marconi con l’Opening Salt e la proiezione del documentario “Sudditalia” di Adamo Mastrangelo, seguito da un talk sul tema “Valorizzazione del Sud” e da un dj set. Martedì 23 dicembre alle 20.30 si terrà “Pre Salt–La Festa!”, una serata di musica e convivialità in corso Vittorio Emanuele 6, per conoscere l’associazione e il progetto. Sabato 27 dicembre è in programma la giornata clou della manifestazione, con visite guidate in Salina a cura delle associazioni Pro Loco e Fare Natura, una mostra fotografica itinerante dell’artista Vec Samoano e un talk con la startup EcoVia, che presenterà un sistema geolocalizzato per la segnalazione dei rifiuti abbandonati. La giornata proseguirà con laboratori per bambini a cura di MusicART e il taglio del nastro del percorso enogastronomico che attraversa l’ex Palazzo di Città, corso Vittorio Emanuele e il Torrione, con degustazioni di vini locali, piatti tipici come gli spaghetti all’assassina, bombette e altre specialità, inclusa la novità dello street food per celiaci, realizzato in collaborazione con l’Aic.

La musica live animerà le piazze con l’esibizione dei Loisa in piazza Marconi, dei Pooglia Libre a Largo Giannone e il dj set finale con Miguel e Bobby Distaso, pronti a far ballare il pubblico fino a tarda sera.

Per informazioni e prenotazioni dei ticket: Salt Fest 2025 – Xceed.