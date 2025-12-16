Tiziana Barrella presenta “Come il Suo Sangue”: un romanzo multisensoriale tra diritto, simbolismo e mondi paralleli

BARLETTA - Venerdì 19 dicembre 2025, nella suggestiva, sarà presentato inil nuovo romanzo di, Come il Suo Sangue, edito da. L’evento, a ingresso libero, vedrà l’autrice intervistata dal giornalista, alla presenza del ceo della casa editrice,, seguito dal tradizionale firmacopie.

Come il Suo Sangue si distingue nel panorama editoriale italiano per la sua natura multisensoriale: non è un semplice thriller psicologico, ma un’esperienza immersiva che combina scrittura, arte visiva e musica. Grazie a una colonna sonora dedicata, accessibile tramite QR code, il lettore è accompagnato nelle atmosfere sospese e nei simboli nascosti che animano la vicenda.

Al centro della storia c’è Mauro de Angelis, avvocato di fama nazionale, che acquisisce l’incredibile capacità di percepire e contattare mondi paralleli. Questo dono lo conduce in un’indagine oscura e intricata, dove la logica giuridica si intreccia con il simbolismo antico e l’occulto. La vicenda si svolge tra Napoli, Milano e Trani, tra rituali proibiti, presenze invisibili e segreti di famiglia, e mette in crisi ogni certezza del protagonista, facendolo emergere come un antieroe moderno, brillante e tormentato.

Il romanzo si apre con un’immagine potente: un viale di cipressi, uomini incappucciati, un rituale oscuro e un altare di pietra. Da qui parte un vortice di enigmi e segnali da un’altra dimensione, che mettono in discussione il confine tra giustizia e vendetta, verità e follia.

La scrittura di Barrella, avvocato cassazionista, criminologa e profiler, riflette il suo rigore giuridico e la formazione multidisciplinare, con tre lauree magistrali, anni di studio sul linguaggio del corpo e il simbolismo antico, e un solido background scientifico. L’autrice trasforma la precisione tecnica in tensione narrativa, dando vita a un’opera in cui diritto, psicologia e mistero convivono in un percorso iniziatico per il lettore.

La copertina, elaborata digitalmente a partire da disegni originali dell’autrice, e la colonna sonora creano un vero book sound, rendendo la lettura un’esperienza totale. Pubblicato da Duepuntozero Edizioni Giuridiche, tradizionalmente specializzata in testi tecnici e giuridici, il romanzo segna una svolta nel crime italiano, rivolgendosi tanto agli appassionati di thriller quanto ai professionisti del diritto.

L’evento di presentazione sarà un’occasione unica per entrare in contatto con l’autrice e scoprire le atmosfere sospese di un romanzo destinato a diventare un cult del thriller psicologico e multisensoriale.

Informazioni sull’autrice

Tiziana Barrella è avvocato cassazionista, criminologa, profiler, studiosa di comunicazione non verbale e simbolismo antico, presidente dell’Osservatorio Giuridico Italiano (OGI) e docente formatrice in ambito forense. Vincitrice di premi letterari nel settore investigativo e autore di numerose pubblicazioni scientifiche e romanzi, Barrella unisce competenze giuridiche, psicologiche e artistiche in un approccio narrativo unico.

Opere principali a firma di Tiziana Barrella:

Streghe – Antiche persecuzioni, attuali reati (OM Edizioni)

Corpo, Cuore, Comunicazione (OM Edizioni)

Culture esoteriche e significati nascosti – I segreti della Reggia di Caserta

Progetto editoriale Calendarium su scienze forensi, criminal profiling e comunicazione non verbale





L’appuntamento con Come il Suo Sangue è venerdì 19 dicembre 2025 alle ore 18:00, nella Sala Rossa del Castello di Barletta, ingresso libero.