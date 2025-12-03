Martina Franca, dal 9 all'11 gennaio 2026 la Terza Mostra Nazionale del Mediterraneo a cura dell'A.P.A.C.



MARTINA FRANCA (TA) - L'Associazione Pugliese Avicoltori e Colombofili (A.P.A.C.), presieduta da Francesco Vispiano, è la principale realtà del Centro-Sud dedicata alla valorizzazione e tutela delle specie avicole e colombofile ornamentali, molte delle quali rare e poco conosciute. L'attività dell'associazione contribuisce a preservare la biodiversità attraverso l'allevamento e la diffusione di queste razze.





A.P.A.C. sta organizzando la Terza Mostra Nazionale del Mediterraneo, che si terrà al Parco Ortolini di Martina Franca nei giorni 9, 10 e 11 gennaio 2026. L’evento ospiterà circa 400 conigli, 200 colombi, 200 avicoli e 200 canarini e rappresenterà anche un’opportunità culturale per la comunità, promuovendo temi di ecologia e sostenibilità ambientale.