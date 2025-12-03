Capurso lancia il sito turistico: una nuova vetrina per il territorio e il Natale 2025

CAPURSO – Il Comune di Capurso presenta un nuovo strumento digitale per valorizzare il territorio: il sito turistico ufficiale www.capursoturismo.it, pensato per raccontare la storia, le tradizioni, i luoghi e le iniziative della città. La piattaforma nasce da un percorso di co-programmazione che ha coinvolto attività commerciali, associazioni culturali, ristoratori, gestori di strutture ricettive e cittadini, con l’obiettivo di creare uno spazio condiviso e costantemente aggiornato.

Tra le novità valorizzate dal portale, anche la Polpetta Capursese, ormai simbolo della città e strumento di sensibilizzazione contro lo spreco alimentare, presentata durante l’evento estivo Polpette Beat.

Il sito sarà presentato ufficialmente giovedì 4 dicembre, alle ore 19, presso la Biblioteca Comunale. Durante l’incontro, cittadini e visitatori potranno scoprire le sezioni dedicate ai personaggi illustri della città, alle attività di ristorazione e ricettive, alle associazioni locali e agli eventi in programma.

Particolare attenzione sarà dedicata al Natale 2025 a Capurso. Tra gli appuntamenti principali, il rito tradizionale delle Fanoje, previsto per domenica 7 e lunedì 8 dicembre, che accenderà il centro storico e l’area della Reale Basilica della Madonna del Pozzo tra musica popolare, gastronomia e momenti di convivialità. Accanto al falò, ci sarà l’accensione dell’Albero di Natale sul sagrato della Basilica e l’apertura del Villaggio di Babbo Natale nella Villa Comunale, visitabile fino al 27 dicembre, con laboratori creativi, spettacoli e incontri con Babbo Natale e i suoi elfi. Tutti gli eventi sono consultabili sul nuovo portale www.capursoturismo.it.

«Il percorso realizzato insieme agli stakeholder dimostra quanto Capurso sia una comunità capace di creare visioni condivise. La Polpetta Capursese ne è un esempio concreto, coniugando identità locale e impegno sociale. Con il nuovo sito turistico facciamo un passo ulteriore: dotiamo Capurso di una vetrina moderna, inclusiva e accessibile, che racconta la città e mette in rete storia, cultura, accoglienza e iniziative. Invito tutti a partecipare all’incontro di giovedì 4 dicembre per scoprire insieme questo nuovo strumento e il programma del Natale» – ha dichiarato il sindaco Michele Laricchia.