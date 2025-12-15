Maxi operazione antidroga a Foggia: 24 misure cautelari, sequestrata una vasta rete di spaccio

FOGGIA - I Carabinieri di Foggia hanno eseguito 24 misure cautelari nell’ambito di una vasta operazione antidroga coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia. I provvedimenti riguardano 19 persone finite in carcere e 5 sottoposte agli arresti domiciliari, tutte accusate, a vario titolo, di traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’indagine ha documentato un’attività criminale che si sarebbe protratta da maggio 2024 ad aprile 2025. Gli indagati, di età compresa tra i 23 e i 61 anni, sono in prevalenza di nazionalità italiana, in gran parte foggiani, ma figurano anche soggetti di origine albanese, georgiana e rumena. L’organizzazione avrebbe operato non solo in provincia di Foggia, ma anche in altre aree del territorio nazionale, tra cui Rieti, l’Emilia-Romagna e il basso Molise.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il punto di partenza dell’inchiesta è stato il monitoraggio di un 36enne di nazionalità albanese, con precedenti specifici, ritenuto dagli investigatori il fulcro dell’attività di commercializzazione di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, nel territorio foggiano. L’uomo avrebbe approvvigionato la droga acquistandola all’ingrosso attraverso canali riconducibili a connazionali stabilmente radicati nel nord Italia.

La rete di spaccio, stando alle ricostruzioni degli inquirenti, avrebbe consentito l’afflusso nella provincia dauna di quantitativi di cocaina compresi tra i 5 e i 10 chilogrammi al mese. La sostanza sarebbe stata acquistata a un costo superiore ai 22 euro al grammo e successivamente rivenduta a prezzi variabili, tra i 30 e i 50 euro al grammo, in base alle quantità richieste. I profitti generati dall’attività illecita sono stati stimati in circa 200mila euro al mese.

L’operazione rappresenta un duro colpo al traffico di droga nel territorio foggiano e conferma l’attenzione delle forze dell’ordine e della magistratura nel contrasto alle organizzazioni dedite allo spaccio di stupefacenti.