Altamura e Cerignola si dividono la posta: 1-1 al “D’Angelo”

Team Altamura fb

FRANCESCO LOIACONO - Termina in parità il derby pugliese tra Altamura e Cerignola, che impattano 1-1 allo stadio “D’Angelo” nella diciottesima giornata del girone di andata del campionato di Serie C, girone C. Una gara intensa e ricca di occasioni da entrambe le parti, con il risultato finale che rispecchia l’equilibrio visto in campo.

Nel primo tempo l’Altamura parte con buona aggressività. Al 9’ Doumbia va vicino al vantaggio, ma la sua conclusione non trova lo specchio della porta. Un minuto più tardi è però il Cerignola a sbloccare il risultato: al 10’ D’Orazio insacca con un tocco di destro su preciso cross di Paolucci, portando avanti gli ospiti. La reazione dei padroni di casa non tarda ad arrivare: al 22’ Peschetola, di testa, non riesce a schiacciare il pallone in rete da posizione favorevole. Il pareggio arriva al 45’, quando Doumbia firma l’1-1 con una conclusione di sinistro da fuori area che batte l’estremo difensore gialloblù.

Nella ripresa il ritmo resta elevato e le occasioni non mancano. Al 14’ Cretella sfiora il gol per il Cerignola, mentre al 22’ Paolucci va vicino al nuovo vantaggio ospite. L’Altamura risponde al 25’ con Grande, che manca di poco la rete, e al 28’ con Agostinelli, che non riesce a concretizzare una buona opportunità. Al 36’ è Gambale a rendersi pericoloso per il Cerignola, andando a un passo dal gol. Nel finale concitato, al 93’ l’Altamura resta in dieci uomini per l’espulsione di Mogentale, autore di un duro fallo su Paolucci. Al 96’ l’ultima chance della partita capita sui piedi di Cuppone, che però spreca da posizione favorevole.

Con questo pareggio l’Altamura sale a 20 punti, occupando il tredicesimo posto in classifica insieme al Sorrento. Il Cerignola raggiunge invece quota 24 punti, all’ottavo posto in coabitazione con Crotone e Monopoli.

Nel prossimo turno, valido per la diciannovesima giornata di andata, il Cerignola scenderà in campo venerdì 19 dicembre alle 20.30 contro il Benevento allo stadio “Monterisi”. L’Altamura tornerà invece a giocare domenica 21 dicembre alle 20.30, quando sarà impegnata sul campo del Casarano al “Capozza”.