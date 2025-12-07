Melendugno accende tre alberi di Natale: a Borgagne, San Foca e Melendugno con il Presepe in Piazza Castello



In un territorio così vasto come quello di Melendugno, le accensioni dell'Albero di Natale saranno tre e non una. Si inizia stasera, domenica 7 dicembre alle 17.30, in piazza Madonna del Carmine a Borgagne con un evento curato dalla Pro Loco di Borgagne.





Domani, nel giorno dell’Immacolata, l’8 dicembre alle 19.00 in piazza Castello, sarà benedetto il Presepe realizzato dalla locale Pro Loco, il 9 dicembre alle 19, in piazza Pertini, sarà acceso l’Albero di Natale e il 10 dicembre alle 18.00 si illuminerà quello di San Foca, in piazza Fiume con la musica della Street Band.





Sottolinea il sindaco, Maurizio Cisternino: "Accendere l’Albero di Natale, tutti insieme, è un gesto semplice e al tempo stesso fortemente simbolico. Dà luce, calore e speranza alla nostra comunità. Il nostro Augurio è che queste Feste siano piene di Amore, Gioia, Serenità e Pace per tutti. Vi aspettiamo nelle piazze per celebrare tutti insieme la Festa più bella e più attesa dell’Anno".