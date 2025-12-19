Mercosur, Gesmundo. “Follia togliere 90 miliardi ai contadini europei per darli ai cannoni tedeschi”
“Possiamo essere felici di un’Europa che sottrae 90 miliardi ai contadini per darli alla Germania, per costruire nuovi carri armati e per finanziare la riconversione industriale?”. È l’attacco lanciato alla Commissione Von der Leyen dal segretario generale di Coldiretti Vincenzo Gesmundo in occasione della mobilitazione a Bruxelles, con migliaia di agricoltori della principale organizzazione agricola italiana ed europea che hanno occupato il centro della capitale belga durante il Consiglio Ue, per contestare i tagli alla Politica agricola comune e mettere in guardia sui pericoli dell’accordo Mercosur con i Paesi sudamericani.
“Siamo qui a Bruxelles per manifestare un sentimento forte che regna nei cuori e nelle menti di tutti i produttori agricoli europei, e soprattutto italiani – ha spiegato Gesmundo –. La riduzione di 90 miliardi di euro delle risorse pesa sul nostro Paese per 9 miliardi di euro. Possiamo essere felici di tutto questo? Diciamo no alla politica che sta accompagnando von der Leyen, ma un no altrettanto secco va anche agli accordi che, a tutti i costi, si vogliono portare avanti: accordi che sono innanzitutto contro la salute dei cittadini europei e poi contro gli interessi degli agricoltori europei”.
“Non è questa l’Europa che dobbiamo costruire – ha concluso il segretario generale di Coldiretti –. Possiamo farla ancora meglio”.