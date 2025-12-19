Turi: “Suoni dalle 2 Americhe – dal Tango alla Rhapsody in Blue”









Nel clima delle festività natalizie, il Festival del Belcanto e l’Accademia “Chi è di scena!?” propongono un affascinante appuntamento musicale: “Suoni dalle 2 Americhe: dal Tango alla Rhapsody in Blue”, una produzione Festival Opera de Mari, in programma martedì 23 dicembre alle ore 20:00 presso l’Auditorium “I. Montanelli” di Turi (Ba).L’ensemble da camera FOdM guiderà il pubblico in un emozionante dialogo sonoro tra due giganti del Novecento: Astor Piazzolla e George Gershwin. Due mondi lontani che si incontrano nella forza del ritmo e nella fusione dei linguaggi musicali: da un lato, il “tango nuevo” di Piazzolla, che trasforma la danza argentina in raffinata arte da concerto; dall’altro, la genialità di Gershwin, capace di fondere jazz e sinfonismo in capolavori immortali come la Rhapsody in Blue.Sul palco si esibiranno Natalizia Carone (soprano), Giuseppe Bini (pianoforte), Antonio Ippolito (bandoneon), Ferdinando Redavid (clarinetto), Serena Soccoia (primo violino), Pantaleo Gadaleta (secondo violino), Alfonso Mastrapasqua (viola), Giovanni Astorino (violoncello) e Hsueh-Ju We (contrabbasso).A rendere la serata ancora più coinvolgente sarà la presenza dell’attore Antonio Minelli e della voce narrante Marita De Luca, che accompagneranno il pubblico in un percorso tra storie, atmosfere e suggestioni condivise dai due compositori.Un evento imperdibile, dove musica, teatro e parola si intrecciano per celebrare l’arte e le emozioni che uniscono i due continenti, realizzato con il patrocinio del PACT - Polo Arti Cultura Turismo Regione Puglia, del Comune di Turi, in collaborazione con il Festival Opera de Mari, Cultura e Armonia e con il sostegno di Willy Green Technology.Tutte le informazioni sono disponibili sulle pagine social del Festival del Belcanto. Posti limitati, prenotazione al 331.3460579.