Mesagne, visita natalizia del Sub Commissario prefettizio Dott.ssa Protopapa alla Casa di Zaccheo



MESAGNE (BR) - Si è svolta nella mattinata di oggi la visita natalizia presso la Casa di Zaccheo del Sub Commissario prefettizio del Comune di Mesagne, dott.ssa Chiara Protopapa, Viceprefetto aggiunto.





La dott.ssa Protopapa è stata accolta da don Pietro Depunzio, che ha accompagnato il Sub Commissario in un momento di incontro e dialogo con gli operatori e gli ospiti della struttura, sottolineando il valore umano e sociale delle attività svolte quotidianamente dalla Casa di Zaccheo a sostegno delle persone più fragili.





Nel corso della visita, la dott.ssa Chiara Protopapa ha espresso parole di apprezzamento per l’impegno profuso: "In prossimità delle festività natalizie è particolarmente significativo poter testimoniare la vicinanza delle istituzioni a realtà come la Casa di Zaccheo, che rappresentano un presidio fondamentale di solidarietà, accoglienza e speranza per l’intera comunità mesagnese".





Don Pietro Depunzio ha ringraziato per la presenza e l’attenzione dimostrata: "La visita del Sub Commissario prefettizio è per noi un segno concreto di attenzione e di sostegno. La Casa di Zaccheo vive grazie alla collaborazione tra istituzioni, volontari e comunità, soprattutto in questo tempo di Natale che richiama tutti alla condivisione e alla cura dell’altro".





La visita si è conclusa in un clima di cordialità e partecipazione, rinnovando l’impegno comune a favore delle persone in difficoltà e dei valori di inclusione e solidarietà.



