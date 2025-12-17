“Natale in casa Cupiello” al Teatro Radar: burattini e attori per un classico di De Filippo

ph_Anna Camerlino

MONOPOLI – La magia del Natale incontra la tradizione teatrale napoletana alcon uno spettacolo che rilegge il capolavoro di Eduardo De Filippo attraverso un originale mix di burattini e attori in carne e ossa. Sabato 20 dicembre, alle ore 21, la stagioneospita, nell’allestimento ideato da Vincenzo Ambrosino e Luca Saccoia.

Sul palco, Saccoia interagisce con sette pupazzi animati, dando vita allo scontro generazionale tra il patriarca Luca Cupiello, appassionato delle tradizioni natalizie e del presepe, e il figlio Tommasino, critico verso queste abitudini. La messinscena resta fedele al testo originale, aprendo uno squarcio nella memoria e nell’immaginario dello spettatore fino al fatidico “sì” di Tommasino, evocando quel Natale che da oltre 90 anni accompagna il pubblico di De Filippo.

La produzione, firmata da Teatri Associati di Napoli e Interno 5, tra i finalisti al Premio Ubu 2023 come miglior spettacolo, nasce al Teatro Area Nord di Napoli e si è sviluppata attraverso progetti paralleli. I pupazzi sono stati realizzati dallo scenografo Tiziano Fario e animati da manovratori formati tramite un laboratorio coordinato da Irene Vecchia, con il sostegno della Fondazione Campania dei Festival nell’ambito della rassegna “Quartieri di Vita” 2020.

«Il presepe è l’orizzonte dell’opera, reale e metaforico – spiega il regista Lello Serao – rappresenta la nascita e la morte, il passaggio dal vecchio al nuovo, una miscela tra passato e presente. È ciclico come le stagioni, può piacere o meno, e da questo interrogativo nasce la nostra riflessione su Tommasino, “Nennillo”, l’eterno bambino».

Biglietti e abbonamenti

I biglietti della stagione Rinascenza 2025/26 rimangono invariati: 28 euro per la platea, 25 per la galleria, con riduzioni a 20 e 18 euro rispettivamente per platea e galleria. Sono disponibili anche abbonamenti per tutti gli spettacoli a prezzo ridotto. Il botteghino è in via Magenta 71, Monopoli, aperto dal martedì al venerdì dalle 17:00 alle 19:00; i biglietti si possono acquistare anche online su Vivaticket.com. Per informazioni: 335 756 47 88 | info@teatroradar.it.

La stagione teatrale 2025/26 del Teatro Radar è organizzata da Teatri di Bari con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Monopoli – Assessorato alla Cultura.