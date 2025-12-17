Lecce, l’irriverenza ironica di Cabaret Politik torna sul palco della Sala Astràgali



Ultimo appuntamento del 2025 con il "non-format" ideato da Davide Morgagni. Giovedì 18 dicembre 2025, ore 21 Sala Astràgali, via Giuseppe Candido, 23, Lecce





LECCE - Ritornano nella Sala Astràgali, a Lecce, giovedì 18 dicembre 2025, alle ore 21, i comizi irriverenti di "Cabaret Politik", l’inedito "non-format" ideato da Davide Morgagni, scrittore, attore, regista e drammaturgo. L’iniziativa viene proposta in collaborazione con la compagnia teatrale Astràgali Teatro, come appuntamento straordinario della rassegna Teatri a Sud e ultimo del 2025.





Nella sua formula originale, la performance si sviluppa, tra parole e musica, attraverso gli interventi pensati e interpretati da vari artisti, con lo scopo di sfruttare l’arte teatrale come strumento di riflessione su temi attuali e sociali importanti. Come di consueto, Cabaret Politik consente ad attori, registi, musicisti ed esponenti dell’ambito culturale di dare voce, con il proprio talento e in maniera personale, a quelli che vengono definiti "comizi", rivolti a un pubblico che diventa il destinatario di messaggi su cui riflettere ed eventualmente dibattere, trasmettendoli in modo ironico e coinvolgente.





Ogni appuntamento tratta un argomento specifico che, in questa occasione, è "Eresie", declinato nei comizi "Il presentatore" di Beppe Suppa, "La psicoterapia artificiale" di Giorgio Colopi, "Res Amissa" di Davide Morgagni, "Rosso Cuoio" di Elisa Morciano, "Senza titolo" di Barbara Toma, "Di quando colui che ascolta incontrò a Roma colui che ha gli occhi scuri" di Simone Franco e "Passio Haeretica" di Fabio Tolledi. Sono previste anche le sessioni musicali di Mauro Tre, Pierluigi Greco e Matteo Maria Maglio. Presenta la serata lo stesso Davide Morgagni.





La rassegna Teatri a Sud è ideata e proposta da Astràgali Teatro, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia. Ingresso € 5. Consigliata la prenotazione.



