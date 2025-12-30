Milano, Alfonso Signorini indagato per estorsione e violenza sessuale

MILANO – Alfonso Signorini risulta indagato per estorsione e violenza sessuale dalla Procura della Repubblica di Milano, a seguito della querela presentata da Antonio Medugno, modello e tiktoker napoletano di 27 anni. Il giovane ha denunciato di aver subito pressioni e abusi da parte del noto conduttore televisivo, che sarebbero stati finalizzati a favorirne l’ingresso tra i concorrenti dell’edizione 2021 del Grande Fratello Vip.

L’iscrizione nel registro degli indagati è stata disposta dal sostituto procuratore Alessandro Gobbis e dal procuratore aggiunto Letizia Mannella, titolari dell’inchiesta. Il procedimento, fino a questo momento, vedeva come unico indagato Fabrizio Corona, accusato di diffusione illecita di immagini a contenuto sessualmente esplicito, proprio ai danni di Signorini. Materiale che, secondo gli inquirenti, sarebbe collegato ai rapporti intercorsi tra Medugno e lo stesso conduttore.

Alla luce degli sviluppi dell’indagine, Alfonso Signorini ha deciso nei giorni scorsi di autosospendersi dalle attività editoriali svolte all’interno di Mediaset. Una scelta che il gruppo televisivo ha comunicato di aver accolto, in attesa che venga fatta piena chiarezza sulla vicenda giudiziaria.

L’evoluzione dell’inchiesta potrebbe avere ripercussioni anche sul futuro professionale del conduttore: allo stato attuale, infatti, appare incerta la sua presenza alla guida dell’edizione del Grande Fratello prevista per la primavera del 2026.

Le accuse restano al vaglio dell’autorità giudiziaria e, come previsto dalla legge, tutti gli indagati sono da considerarsi presunti innocenti fino a eventuale sentenza definitiva.