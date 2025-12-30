Taranto, parcheggio Caserma Mezzacapo aperto per lo spettacolo “Sonics Meraviglia” il 1° gennaio 2026

TARANTO – In occasione dello spettacolo “Sonics Meraviglia”, in programma per il 1° gennaio 2026 nel centro cittadino, Kyma Mobilità informa che il parcheggio della Caserma Mezzacapo sarà aperto al pubblico con sosta gratuita dalle 16:30 alle 22:30. L’iniziativa è resa possibile grazie alla disponibilità della Marina Militare, che ha consentito l’uso straordinario dell’area per accogliere cittadini e visitatori in una giornata di festa e grande partecipazione.

Si ricorda che i servizi di trasporto pubblico urbano riprenderanno regolarmente dalle ore 18:00, dopo la pausa pomeridiana, offrendo un’alternativa comoda per raggiungere le aree interessate dalle manifestazioni. Kyma Mobilità invita pertanto i cittadini a privilegiare bus e mezzi pubblici per facilitare gli spostamenti e garantire maggiore sicurezza durante l’evento.