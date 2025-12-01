Miss Mamma Sorriso, esce il brano “Jingle bells balla il cuor”

Dopo il grande successo di “Lello il Pipistrello” e di “Girotondo dance” che in pochissimo tempo ha superato il milione di views su YouTube, Miss Mamma Sorriso, una delle mamme più amate e seguite d’Italia, pioniera su TikTok con oltre 4,5 milioni di followers complessivi sui vari canali social, torna in musica con un nuovo attesissimo brano, “Jingle bells balla il cuor” per scaldare l’atmosfera Natalizia insieme a tutti i suoi bambini e alle loro famiglie. Un’eccezionale cover dell’iconico brano di natale rivisitata in chiave dance baby che dal 6 Dicembre sarà disponibile su YouTube e su tutte le principali piattaforme digitali con l’intento di accendere lo spirito delle Feste.

Considerata come una delle mamme più seguite, amate e social d’Italia Miss Mamma Sorriso al secolo Vanessa Padovani è un fenomeno tutto italiano, la sua è una storia unica e allo stesso semplice che in pochissimo tempo è riuscita a conquistare l’affetto del grande pubblico dei social, diventando un vero e proprio punto di riferimento grazie alla spontaneità disarmante dei contenuti che nella quotidianità condivide con la sua enorme e fidelizzata community.

“La cover “Jingle Bells Balla il cuor” nasce con l’intento amplificare lo spirito natalizio che in ognuno di noi. Il Natale - dichiara Miss Mamma Sorriso – è uno dei momenti dell’anno che preferisco vivere insieme a tutta la famiglia. Il progetto nasce insieme alla collaborazione del noto producer Paolo Ortelli con il quale abbiamo pensato ad una versione più dance, moderna e in italiano, che faccia muovere e cantare i bambini mentre si impara ad essere gentili. Per questo Natale ho scelto Jingle Bells perché è a mio avviso la canzone che più rappresenta l’energia del Natale, quando parte, si accende immediatamente la magia, il cuore vibra e all’improvviso tutto diventa luce, sogni e amore. La Canzone sarà accompagnata anche da un video natalizio che nasce dal desiderio di trasformare l’attesa delle feste in un gioco educativo. Nel nuovo video natalizio Miss Mamma Sorriso riceverà una lettera segreta da Babbo Natale e, insieme ai bambini, va alla ricerca degli Elfi Gentili nascosti in casa, ognuno con un messaggio di bontà, empatia e collaborazione. L’intento è ricordare che la vera magia non è nei regali, ma nei piccoli gesti gentili che i bambini possono imparare e portare nel mondo. Per questo, alla fine del percorso, ogni mamma potrà scaricare il diploma del piccolo elfo gentile, così che la magia possa continuare”

Attraverso il suo nuovo canale YouTube dedicato al mondo Kids e all’edutainment, Miss Mamma Sorriso ha così maturato una nuova consapevolezza di sé, della sua innata sensibilità e del suo naturale percorso in cui l’obiettivo è intrattenere trasmettendo al contempo messaggi belli e positivi grazie anche alla forza autentica della musica.

Autenticità è una delle parole chiave che rappresentano Vanessa, proprio come quell’amore unico e autentico che la lega ai suoi quattro figli e alla sua famiglia. Diventata una mamma digitale per amore dei suoi figli, è approdata al mondo social proprio incoraggiata da loro, scoprendo potenzialità di queste piattaforme spesso incomprese da molti genitori.

Laureata in scienze tecniche psicologiche e Autrice del libro “Mamma posso fare il tik toker?”, tra i temi cari a Miss Mamma Sorriso anche il rapporto quotidiano che intercorre tra genitori, social e figli, un legame sempre più imprescindibile nelle società odierne che non bisogna rifiutare per partito preso ma che è necessario conoscere per imparare qualcosa di più sui nostri figli, colmando almeno in parte, quella distanza generazionale che spesso ci separa da loro. Con la consapevolezza che mondo social e mondo reale non sono poi così distanti, i social se correttamente utilizzati hanno il potere di unire le persone soprattutto in momenti di difficoltà, permettendoci di condividere esperienze e valori, regalandoci spesso un sorriso.