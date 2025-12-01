Brindisi, cerimonia inaugurale anno scolastico 2025-2026 del percorso di potenziamento-orientamento del Liceo Scientifico 'Fermi-Monticelli' di Brindisi e del Liceo Scientifico e Classico 'Pepe- Calamo' di Ostuni dedicato alla 'Biologia con curvatura biomedica'



BRINDISI - Si svolgerà mercoledì 3 dicembre a partire dalle ore 9.00 presso la sala convegni dell'Ordine Medici, in via Palmiro Togliatti n. 42, a Brindisi, la cerimonia inaugurale anno scolastico 2025-2026 del percorso di potenziamento-orientamento del Liceo Scientifico "Fermi-Monticelli" di Brindisi e del Liceo Scientifico e Classico "Pepe- Calamo" di Ostuni dedicato alla "Biologia con curvatura biomedica".





Nel corso della cerimonia verrà presentato il corso ed i suoi obiettivi. Interverranno: il presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Brindisi dott. Arturo Oliva, il direttore generale della Asl di Brindisi dott. Maurizio De Nuccio, la dirigente scolastica del Liceo "Fermi-Monticelli" prof.ssa Stefania Metrangolo, il coordinatore medico del percorso il dott. Rocco Caliandro, la coordinatrice didattica del percorso prof.ssa Paola Daniela Scalzo, il dirigente scolastico del Liceo "Pepe-Calamo" prof. Salvatore Madaghiele, il coordinatore medico del percorso dott. Giuseppe Colucci ed il coordinatore didattico del percorso il prof. Saverio Ciraci.





Il percorso nasce con l’obiettivo di: avvicinare gli studenti alle discipline biomediche attraverso un approccio integrato tra scuola e mondo sanitario; potenziare le competenze scientifiche e orientare alle professioni mediche e sanitari; valorizzare l’archivio di conoscenze biologiche con applicazioni pratiche e laboratoriali; promuovere un dialogo costante tra docenti e medici, con lezioni teoriche e attività di approfondimento.





Il corso rappresenta un ponte tra scuola e università, offrendo agli studenti strumenti concreti per comprendere il valore della ricerca e della pratica biomedica.





La cerimonia è aperta al pubblico e rappresenta un momento di grande valore culturale e formativo per il territorio.