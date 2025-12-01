Il produttore cinematografico Antonio Cirillo riceve la Laurea Honoris Causa in Letteratura e Umanesimo
BARLETTA - Una grande soddisfazione: l'Accademia Mondiale di Letteratura Moderna Costaricanse ha assegnato la Laurea Honoris Causa in Letteratura e Umanesimo al Dott. Antonio Cirillo, produttore cinematografico.
"Colgo l'occasione per ringraziare l'Accademia nella persona della Presidente Alondra Gutiérrez Vargas, e al Vice Presidente Marco Leandro. Grazie di cuore, Laurea inaspettata" ha dichiarato con entusiasmo lo stesso Dott. Antonio Cirillo.