Monteroni di Lecce: scoperto laboratorio di fuochi d’artificio illegali, arrestato commerciante ambulante

MONTERONI DI LECCE – I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Lecce, con il supporto degli artificieri, hanno scoperto un vero e proprioa casa di un commerciante ambulante di 56 anni, residente a Monteroni di Lecce. L’uomo è stato posto aglinelle scorse ore su disposizione del pm di turno e dovrà rispondere del reato di

Durante una perquisizione in casa e negli spazi ad uso dell’uomo, i militari hanno trovato un grosso quantitativo di botti di diversi tipi: bengala, fontane viennesi, petardi, candele magiche, lancia coriandoli a strappo e batterie di fontane.

L’operazione si è estesa a un secondo garage a disposizione del 56enne, adibito a laboratorio per il confezionamento di artifizi pirotecnici, dove i carabinieri hanno sequestrato ulteriori materiali, tra cui 17 kg di polvere di alluminio, 25 kg di nitrato, quasi 20 kg di perclorato, insieme a tutto l’occorrente per la produzione di fuochi d’artificio.

Anche il camion utilizzato dall’uomo per il lavoro ambulante risultava pieno di fuochi d’artificio, pronti per la vendita illegale.

Al termine dell’intervento, tutto il materiale è stato sequestrato, mentre il commerciante è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari. L’operazione dei carabinieri mette in luce l’importanza del controllo del territorio e la pericolosità di laboratori di pirotecnica non autorizzati.