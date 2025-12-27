Romix, esce il nuovo album dal titolo 'Il più fragile'



Proseguono le novità musicali a livello nazionale: esce oggi, sabato 27 dicembre 2025, il nuovo album di Andrea "Romix" Romanelli dal titolo "Il più fragile". Proseguono le novità musicali a livello nazionale: esce oggi, sabato 27 dicembre 2025, il nuovo album di Andrea "Romix" Romanelli dal titolo "Il più fragile".





"Il più fragile" è un disco ma, più che altro, è una raccolta di stati d'animo, emozioni, ansie e paure durante questi anni.





Questi i titoli dei brani contenuti nell'album:

- "Impronte" è una canzone totalmente nuova nata in studio in poche ore con la musica e produzione di Marco L. "In amore, si dice, vince chi fugge e questa canzone descrive proprio questo" afferma lo stesso Romix.

- "Dalla mia parte" è la seconda traccia e si tratta di una canzone scritta un po' di tempo fa' e ci dice che tutti siamo più forti con una persona accanto, la quale ci fa stare bene.

- "Il più fragile" è la terza traccia e il brano descrive la fragilità che ognuno di noi ha.

- "Mai una fine" è un brano in cui si parla di un amore che è così forte da non avere una fine.

- "Gli ultimi sentimenti" è una canzone pubblicata sui social un po' di tempo fa. Si tratta di un rap che descrive il fatto che, dopo aver dato tanto nella vita, uno si ritrova quasi a rimanere senza cartucce dal punto di vista emotivo appunto che quasi non riesce più e fa fatica a riprovare a rimettersi in gioco.

- "Sei un guerriero" è una canzone alla quale Romix è molto legato: infatti è stata la sua prima canzone in assoluto e l'ha voluta riproporre con la voce del tenore Francesco Montuori nel ritornello.

- "L'amore che non c'è" è totalmente registrata in presa diretta, quasi in live, e descrive le insicurezze del cantante ma, egli, non perde mai la speranza che qualcuno possa salvarlo.

- "Re del niente" è una canzone pubblicata molto tempo fa ed è nata quasi come una sfida tra il cantante e il suo produttore il quale un giorno lo ha chiamato e gli ha proposto la musica. Il brano ci dice che nella vita, a volte, si è più liberi e si vive bene non avendo niente anziché avendo tutto.

- "I miei perché" è un brano con Amedeo Viscosi al pianoforte ed è un inno alla vita. Si cerca, infatti, di trovare sempre il coraggio di cercare le risposte ad ogni nostro perché.





Per quel che riguarda Andrea 'Romix' Romanelli, nasce a Brindisi il 12 aprile 1988 esattamente a mezzanotte. Fin da piccolo ha sempre avuto la passione per la musica e, soprattutto, per la batteria. Durante la sua vita artistica, inizia a collaborare con piccole band della provincia di Brindisi e solo nel 2016 inizia a scrivere canzoni, pubblicando il suo primo inedito dal titolo "Sei un guerriero". Da allora non si è più fermato pubblicando negli anni diverse canzoni, fino ad arrivare al suo primo album di inediti uscito mercoledì 17 gennaio 2024 dal titolo "Mondi paralleli". Sabato 27 dicembre esce il suo nuovo album dal titolo "Il più fragile".