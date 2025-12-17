MSC Crociere presenta nuovi itinerari nel Mediterraneo Orientale per l'Estate 2026



MSC Lirica e MSC Divina offriranno nuovi ed entusiasmanti itinerari per l’estate 2026 nel Mediterraneo Orientale, con destinazioni tra cui le Isole Greche, la Turchia, l’Italia e il Montenegro. MSC Lirica proporrà crociere di 7 notti con partenza da Venezia-Marghera (Italia) verso destinazioni iconiche come Kotor (Montenegro), Mykonos e Syros (Grecia) e Ancona (Italia). MSC Divina partirà da Civitavecchia (Roma) alla volta di spettacolari destinazioni quali Mykonos (Grecia), Kusadasi e Marmaris (Turchia) e Napoli (Italia)





GINEVRA – In vista di un’estate straordinaria, i nuovi itinerari di MSC Crociere a bordo di MSC Lirica e MSC Divina offriranno agli ospiti l’opportunità di esplorare alcune delle destinazioni più affascinanti del Mediterraneo Orientale – e non è ancora troppo tardi per prenotare.





Entrambe le navi proporranno crociere di sette notti, pensate per valorizzare la bellezza iconica della regione, con itinerari che spaziano dalle suggestive Isole Greche alle città storiche della Turchia, dalle perle adriatiche del Montenegro fino alle mete italiane più ambite, offrendo ai viaggiatori il perfetto equilibrio tra esplorazione urbana, spiagge rilassanti, cultura, gastronomia e siti storici di fama mondiale.





Gli itinerari includono scali in nuove ed emergenti destinazioni come Marmaris, in Turchia, rinomata per la sua splendida costa e il suo porto storico, e Syros, in Grecia, celebrata per l’affascinante combinazione di architettura neoclassica e vivace cultura locale.





A partire dal 4 aprile 2026, MSC Lirica offrirà itinerari da Venezia-Marghera (Italia) verso alcune delle gemme più nascoste del Mediterraneo Orientale, dalla pittoresca Kotor (Montenegro) alle tranquille coste di Syros (Grecia), fino al fascino marittimo di Ancona (Italia). Gli ospiti potranno inoltre godere di una sosta con pernottamento a Mykonos (Grecia), ideale per vivere i celebri tramonti dell’isola e la sua vivace vita notturna.





A partire dal 24 aprile 2026, MSC Divina partirà dal Mediterraneo Occidentale con imbarco a Civitavecchia (Roma), toccando alcune delle destinazioni più spettacolari del Mediterraneo Orientale, tra cui la rinomata località turistica di Mykonos (Grecia), il sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO di Efeso con accesso da Kusadasi (Turchia), le incantevoli baie turchesi di Marmaris (Turchia) e Napoli (Italia), porta d’accesso alla leggendaria Pompei.





Gli ospiti che desiderano vivere questa crociera all’insegna di un comfort e di una privacy ancora maggiori possono scegliere le suite dell’MSC Yacht Club, l’esclusiva esperienza “nave nella nave” di MSC Crociere, con accesso riservato tramite keycard a strutture private, servizio di maggiordomo e concierge 24 ore su 24, ristorante, lounge, piscina e solarium dedicati.





I punti salienti delle destinazioni incluse negli itinerari:

- Marmaris, Turchia – Una delle località balneari più popolari della “Costa Turchese”, Marmaris offre un mix irresistibile di tradizionale ospitalità turca e comfort moderni. Spiagge sabbiose, vivace vita notturna e numerose opportunità per lo shopping e la ristorazione rendono questa destinazione una delle gemme nascoste della regione.

- Syros, Grecia – Una vera perla nascosta delle Cicladi, Syros offre un’autentica esperienza di isola greca. L’atmosfera rilassata e genuina la rende una destinazione ideale per chi desidera riposarsi e rigenerarsi. Da non perdere la capitale Ermoupolis, con il suo imponente municipio e l’architettura monumentale, così come l’insediamento medievale e i panorami mozzafiato di Ano Syros.

- Mykonos, Grecia – Una delle isole greche più iconiche, Mykonos combina un’anima tranquilla con una vivace scena notturna. Famosa per i suoi villaggi imbiancati a calce, i celebri mulini a vento, i rinomati piatti a base di souvlaki e pesce, le splendide spiagge e alcuni dei tramonti più spettacolari della regione, questa destinazione offre qualcosa per ogni tipo di viaggiatore.

- Kusadasi, Turchia – Situata sulla costa occidentale della Turchia, Kusadasi è principalmente una località turistica e rappresenta la porta d’accesso alle rovine storiche di Efeso, antica città fondata nel X secolo a.c. e ancora oggi oggetto di scavi archeologici. Che si tratti di visitare l’antica Efeso, distante circa 45 minuti, assaporare il lokum turco o rilassarsi in spiaggia, questa destinazione offre un’ampia varietà di esperienze.

- Napoli, Italia – Terza città più grande d’Italia, Napoli è una delle città più antiche del mondo. Celebre per la pizza e per la vicinanza ai siti archeologici di Pompei ed Ercolano, il suo centro storico è Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

- Kotor, Montenegro – Città fortificata sulla costa adriatica del Montenegro, Kotor è uno scalo suggestivo, ricco di storia e accogliente. Il suo centro storico medievale, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, gli splendidi paesaggi, la cucina a base di pesce e i caratteristici bar e ristoranti la rendono una delle mete più amate dagli ospiti.

- Ancona, Italia – Capitale della suggestiva regione Marche, Ancona è una città vivace affacciata sul mare Adriatico, ricca di monumenti storici, porti animati e splendide spiagge. Tra le principali attrazioni figura il Duomo di Ancona, completato nel 1189. Grazie alla sua posizione unica, ad Ancona è possibile ammirare sia l’alba che il tramonto sul mare.

- Venezia, Italia – Una città sospesa sull’acqua, unica al mondo. Qui gli ospiti possono esplorare gli incantevoli canali veneziani, ammirare un’architettura straordinaria, visitare Piazza San Marco o scattare una foto all’iconico Ponte dei Sospiri.

- Civitavecchia (Roma), Italia – Dalla città costiera di Civitavecchia, gli ospiti possono raggiungere la vicina Roma per un affascinante viaggio nella storia di una delle città più amate al mondo. Capitale romantica e vibrante, Roma offre attrazioni per ogni tipo di viaggiatore, tra cui monumenti storici di fama mondiale, eccellente cucina italiana, mercati e musei di grande prestigio. Gli ospiti avranno l’opportunità di visitare alcuni dei luoghi più iconici della città, come il Colosseo e la Fontana di Trevi.



