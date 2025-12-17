Martina Franca aderisce al progetto “BES-T Community in Best Practice”: in mare per vedere i delfini, opportunità gratuita per 50 famiglie

MARTINA FRANCA - Un’esperienza unica di inclusione, benessere e scoperta del territorio. Il Comune di Martina Franca ha aderito al progetto, offrendo ala possibilità di partecipare gratuitamente a un’uscita in mare sui catamarani della, per ammirare i delfini che nuotano liberi nel Golfo di Taranto.

L’iniziativa rientra nel Gruppo di Controllo del progetto, selezionato dall’impresa sociale “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, e rappresenta un modello sperimentale di inclusione sociale e ambientale rivolto ai minori di Taranto e provincia.

Il progetto “BES-T Community in Best Practice” mira a favorire un nuovo rapporto con l’ambiente e il territorio, coinvolgendo imprese culturali e realtà scientifiche, e punta alla realizzazione dei cosiddetti “progetti di vita”, diventati centrali nella progettazione educativa e sociale con l’introduzione del D. Lgs. 62/2024 – Decreto Disabilità.

Tra le attività previste è inclusa anche una valutazione di impatto sociale, affidata ad ASVAPP – Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l’Analisi delle Politiche Pubbliche, istituto indipendente attivo a livello nazionale e internazionale. Lo studio coinvolgerà un campione di famiglie dei comuni dell’area ionica, tra cui Martina Franca, attraverso la compilazione online di due questionari a distanza di circa dodici mesi.

Come incentivo alla partecipazione, cinquanta famiglie di Martina Franca potranno vivere una giornata in mare con la Jonian Dolphin Conservation, ente di ricerca scientifica tarantino impegnato nello studio e nel monitoraggio dei cetacei nel Golfo di Taranto.

ph_Marco Antimaggio

La manifestazione di interesse è rivolta esclusivamente a famiglie con minori di età compresa tra i 6 e i 16 anni, affetti da disabilità sensoriali, motorie o psichiche (ex L.104/92) o da importanti disturbi evolutivi specifici. Ogni minore potrà essere accompagnato da un solo genitore, previa sottoscrizione della liberatoria e della documentazione necessaria.

Le domande di partecipazione devono essere inviate al Settore Servizi Sociali del Comune di Martina Franca all’indirizzo protocollo@comune.martinafranca.ta.it oppure a progettobestaranto@gmail.com. Le richieste saranno accolte in base all’ordine cronologico di arrivo.

«Il progetto nasce dalla volontà di promuovere inclusione, partecipazione e crescita personale – ha dichiarato Angelita Salamina, consigliera comunale delegata all’inclusione e alla coesione –. Offrire a 50 ragazzi la possibilità di vivere un’uscita in catamarano significa creare un’esperienza che va oltre il momento ricreativo: è un’opportunità per superare barriere, scoprire nuove capacità e sentirsi parte di una comunità che sostiene».

Sulla stessa linea l’assessore alle Politiche sociali Elena Convertini: «Siamo entusiasti di offrire questa straordinaria opportunità alle famiglie di Martina Franca. Aderire a “BES-T Community in Best Practice” significa dare concretezza ai progetti di vita dei nostri minori con disabilità. Esperienze come questa contribuiscono al benessere psico-fisico e all’integrazione sociale, dimostrando come la collaborazione tra pubblico e privato possa generare un impatto sociale profondo e misurabile».

Un’iniziativa che coniuga inclusione, educazione e tutela dell’ambiente, aprendo nuove prospettive di partecipazione e crescita per i più giovani.