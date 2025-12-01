Nardò–Copertino, tragedia sulla provinciale: ciclista 66enne muore nell’impatto con un’auto

NARDO' - Drammatico incidente stradale nel primo pomeriggio lungo la provinciale che collega Nardò a Copertino. Nel violentissimo urto tra una Smart e una bicicletta, un uomo di 66 anni ha perso la vita sul colpo.

Secondo una prima ricostruzione, il ciclista è stato sbalzato dalla sella in seguito all’impatto, ha colpito con forza il parabrezza dell’auto e, dopo aver sfondato il vetro, è stato proiettato oltre il guard rail, finendo rovinosamente sull’asfalto. Per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso, e le forze dell’ordine per i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.