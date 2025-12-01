A Taranto la musica per i pazienti oncologici del 'San Giuseppe Moscati'



TARANTO - Da oggi negli ambienti del Reparto di DH Oncologico dell'Ospedale "San Giuseppe Moscati" di Taranto risuonerà la musica con il suo straordinario potere lenitivo delle sofferenze dell'anima, quella musica che, evocando un ricordo o un'emozione, suscita pensieri e sentimenti positivi!





È stato consegnato ufficialmente al Reparto il nuovo impianto di filodiffusione donato al Reparto di DH Oncologico dell’Ospedale "San Giuseppe Moscati" di Taranto dall’Associazione “Le Amazzoni” Odv Ets di Massafra, formata in gran parte da donne che affrontano o hanno affrontato il percorso oncologico.





Accolti da Salvatore Pisconti, primario del Reparto di DH Oncologico dell’Ospedale "San Giuseppe Moscati" di Taranto, hanno partecipato all’evento il Direttore generale della Asl di Taranto, Gregorio Colacicco, con lui la Dirigente Asl Taranto Cosima Farilla, e Anna Maria Caponio, Presidente Associazione “Le Amazzoni”, con lei socie fondatrici Simona Donnaloia, Chiara Ranieri e Rita Scialpi, nonché la volontaria Tina Francavilla.





Nell’occasione il Dott. Salvatore Pisconti ha dichiarato: «ringrazio l’Associazione “Le Amazzoni” per questa donazione che contribuisce al “benessere” che è “cura”: da tempo c’è una crescente attenzione alla qualità di vita durante e dopo le cure, che riflette un cambiamento profondo nell’approccio alla malattia oncologica, in cui la persona viene considerata nel suo insieme, integrando elementi clinici, psicologici, sociali e relazionali: oggi accogliamo questo impianto di filodiffusione che, siamo sicuri, renderà un po’ più leggere le ore che i nostri pazienti trascorrono nel reparto».





Dal canto suo Anna Maria Caponio, dopo aver ringraziato tutti coloro che, con le loro donazioni, hanno sostenuto e reso possibile l’iniziativa, in particolare la azienda “M.T. impianti di Teo Marolo”, ha dichiarato: «questo progetto è nato dal desiderio di rendere l’attesa e i trattamenti un po’ meno pesanti, accompagnati da un ambiente sonoro capace di offrire conforto e serenità: studi hanno dimostrato che la musica può diminuire la percezione del dolore, dello stress e dell'ansia, contribuendo a un miglior stato d'animo dei pazienti oncologici».





«Questa iniziativa – ha poi detto Anna Maria Caponio – rientra nella mission dell'associazione Le Amazzoni che, nata nel 2019 a Massafra per iniziativa di un gruppo di donne, in gran parte pazienti oncologiche, opera a sostegno dei pazienti oncologici, con lo scopo di rendere meno pesante il percorso di cura; oggi l’associazione è attiva, oltre che a Massafra, città in cui ha la sede, in tutta la provincia di Taranto e in località di altre provincie pugliesi».