Bari piange Lavinia, la bimba di 3 anni vittima di un tumore al cervello

BARI - Non ce l’ha fatta la piccola Lavinia, la bimba barese di 3 anni che ha lottato contro un tumore maligno al cervello, localizzato nella zona delicata del talamo. I genitori, Roberto e Renata, avevano lanciato a settembre una raccolta fondi per poterla portare a New York e sottoporla alla Cyberknife, un trattamento robotico di radioterapia ad alta precisione, non invasivo, capace di colpire il tumore risparmiando i tessuti sani.

Era un tentativo disperato, dopo che le cure tradizionali non avevano dato risultati, per salvare la sua vita. Purtroppo Lavinia non ce l’ha fatta e si è spenta nelle scorse ore, lasciando un profondo dolore nella famiglia e nella comunità.