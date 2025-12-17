Natale 2025 all’Abbazia di Santa Maria di Cerrate: tradizione, musica e laboratori per bambini

LECCE – Dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 l’Abbazia di Santa Maria di Cerrate, prezioso Bene del FAI in provincia di Lecce, si trasforma in un vero e proprio villaggio natalizio, offrendo un calendario ricco di eventi per vivere la magia delle feste all’insegna della cultura, della tradizione e del divertimento per grandi e piccoli.

Tra le iniziative di maggiore richiamo, spicca “Sulle orme della tradizione”, l’esposizione del presepe in polpa di carta realizzato da Nunzio Sgobio. L’opera, nata nel 2015, celebra la tradizione natalizia del Salento con dettagli minuziosi che richiamano il paesaggio mediterraneo e rupestre, dalla vegetazione ai tipici muretti a secco, e include le figure in terracotta del maestro Francesco Narracci. Il presepe sarà visitabile fino al 6 gennaio 2026 nella Chiesa dell’Abbazia, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva tra arte e fede.

Il 28 dicembre, alle ore 10:30, ritorneranno le strine, antichi canti natalizi salentini eseguiti in griko e dialetto. Grazie alle voci di Antonio Castrignanò, Rocco Nigro e Luigi Marra, il pubblico potrà riscoprire la tradizione dei cantori che, un tempo, portavano auguri, racconti e musica di casa in casa. La performance sarà preceduta da una breve introduzione storica sui canti, tra sacro e profano, memoria e spiritualità.

Per i più piccoli, domenica 4 gennaio 2026, dalle 10:30 alle 12:00, è in programma l’evento “Una calza tira l’altra”, un laboratorio dedicato ai bambini dai 4 ai 9 anni. Attraverso una lettura animata e attività manuali nell’agrumeto dell’Abbazia, i bambini potranno creare e decorare la propria calza artigianale, in attesa che la Befana la riempia di dolci e sorprese la notte del 5 gennaio. I piccoli partecipanti dovranno portare un calzettone di lana e saranno accompagnati da un cantastorie che guiderà il percorso nella tradizione popolare salentina.

Durante tutto il periodo natalizio, il FAI invita a visitare i propri Beni, decorati e addobbati per le feste, con oltre 40 eventi in 20 luoghi da nord a sud della Penisola, tra castelli, ville storiche, parchi e aree naturalistiche, per scoprire arte, cultura e tradizioni locali.

Per informazioni e prenotazioni: www.aspettailnataleconilfai.it.