Oro in Romania per Rafael Costella: il giovane talento tarantino domina il karate europeo
TARANTO – A soli 12 anni, Rafael Costella conquista lo scranno più alto del podio al Transylvania Wukf European Karate in Romania, confermandosi come uno dei giovani atleti più promettenti del panorama europeo. Studente di terza media e residente a Ginosa Marina, Rafael unisce alla passione per lo studio un impegno costante nella pratica del karate, allenandosi tre volte a settimana con dedizione e disciplina.
«Sono davvero felice di questo risultato – commenta Rafael – non era facile raggiungere questo traguardo. Quest’anno mi ha regalato tantissime emozioni, ma è lo sport in sé a lasciare il segno: carattere, rispetto, controllo, autostima. C’è davvero tanto da imparare».
Il giovane atleta non è nuovo ai successi. Solo lo scorso mese, ad Atina, ha conquistato l’oro nella sua categoria e un’altra medaglia nella categoria superiore al Campionato nazionale Ukdi (Unione Karate Do Italia). A novembre, Rafael ha collezionato ulteriori podi: oro nella sua categoria e argento in quella superiore al Campionato nazionale Fisecam di Policoro, oro nella categoria Parent – Child con il padre Giovanni Battista al Mediterranean Grand Prix Wka di Montalto di Castro e argento nella sua categoria e in quella superiore.
Il 2024 lo ha visto protagonista anche in competizioni internazionali, come lo Slovakia Open European Karate Cup Wukf a Bratislava, dove ha conquistato l’argento, e il World Karate Championship Wukf in Svezia. Recentemente, ha ottenuto oro sia nella sua categoria sia in quella superiore ad Avellino al Campionato nazionale unificato Ukdi Wku, e il secondo posto al Malta Open International Karate Championship, insieme al padre nella categoria Parent – Child.
Anche il padre di Rafael, Giovanni Battista Costella, ha condiviso con il figlio podi importanti, salendo sul podio in coppia con Rafael e ottenendo nel 2024 un bronzo alla 15ª Wuk Transylvania European Champions Cup in Romania. A guidarli è il Maestro Nunzio Colella, insignito quest’anno del prestigioso 9º Dan e noto arbitro internazionale di fama mondiale.
Il 2025 si preannuncia altrettanto impegnativo, con partecipazioni al Malta Open International, al Malta World Championship Wka a marzo, e al World Wukf Karate Championship in Romania a luglio.
Rafael Costella, con talento, disciplina e passione, continua a scrivere pagine importanti nel karate giovanile, portando l’orgoglio di Taranto sui palcoscenici europei.