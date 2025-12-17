Oro in Romania per Rafael Costella: il giovane talento tarantino domina il karate europeo

TARANTO – A soli 12 anni,conquista lo scranno più alto del podio alin Romania, confermandosi come uno dei giovani atleti più promettenti del panorama europeo. Studente di terza media e residente a Ginosa Marina, Rafael unisce alla passione per lo studio un impegno costante nella pratica del karate, allenandosi tre volte a settimana con dedizione e disciplina.

«Sono davvero felice di questo risultato – commenta Rafael – non era facile raggiungere questo traguardo. Quest’anno mi ha regalato tantissime emozioni, ma è lo sport in sé a lasciare il segno: carattere, rispetto, controllo, autostima. C’è davvero tanto da imparare».

Il giovane atleta non è nuovo ai successi. Solo lo scorso mese, ad Atina, ha conquistato l’oro nella sua categoria e un’altra medaglia nella categoria superiore al Campionato nazionale Ukdi (Unione Karate Do Italia). A novembre, Rafael ha collezionato ulteriori podi: oro nella sua categoria e argento in quella superiore al Campionato nazionale Fisecam di Policoro, oro nella categoria Parent – Child con il padre Giovanni Battista al Mediterranean Grand Prix Wka di Montalto di Castro e argento nella sua categoria e in quella superiore.

Il 2024 lo ha visto protagonista anche in competizioni internazionali, come lo Slovakia Open European Karate Cup Wukf a Bratislava, dove ha conquistato l’argento, e il World Karate Championship Wukf in Svezia. Recentemente, ha ottenuto oro sia nella sua categoria sia in quella superiore ad Avellino al Campionato nazionale unificato Ukdi Wku, e il secondo posto al Malta Open International Karate Championship, insieme al padre nella categoria Parent – Child.

Anche il padre di Rafael, Giovanni Battista Costella, ha condiviso con il figlio podi importanti, salendo sul podio in coppia con Rafael e ottenendo nel 2024 un bronzo alla 15ª Wuk Transylvania European Champions Cup in Romania. A guidarli è il Maestro Nunzio Colella, insignito quest’anno del prestigioso 9º Dan e noto arbitro internazionale di fama mondiale.

Il 2025 si preannuncia altrettanto impegnativo, con partecipazioni al Malta Open International, al Malta World Championship Wka a marzo, e al World Wukf Karate Championship in Romania a luglio.

Rafael Costella, con talento, disciplina e passione, continua a scrivere pagine importanti nel karate giovanile, portando l’orgoglio di Taranto sui palcoscenici europei.