Natale a Bari: arriva “Christmas Around the World”, un viaggio tra i Natali del mondo

BARI – È stato presentato questa mattina a Palazzo della Città il programma di iniziative “Christmas Around the World”, che animerà piazza Garibaldi e piazza Umberto I dal 6 dicembre al 6 gennaio, offrendo a cittadini e visitatori un Natale all’insegna della magia, della tradizione e dell’incontro tra i popoli.

Per la prima volta, saranno due le piazze coinvolte: alla storica piazza Umberto si aggiunge il giardino di piazza Garibaldi, valorizzando un altro spazio pubblico simbolico tra i quartieri Murat e Libertà. I villaggi natalizi ospiteranno grandi alberi di sei metri, la Casa di Babbo Natale e della Befana, la Casa degli Elfi Postini, il Giardino del Natale e un grande palco per spettacoli quotidiani.

Piazza Garibaldi sarà arricchita da una mongolfiera luminosa in 3D alta 4 metri, simbolo del viaggio ideale tra i Natali del mondo, e dal corner “Assaggia il Natale”, dove sarà possibile degustare dolci tradizionali da diversi Paesi. Inoltre, saranno presenti banchetti di associazioni solidali come l’Unicef, per promuovere valori di pace e condivisione.

Piazza Umberto ospiterà tre set immersivi dedicati al Nord, al Sud e all’Oriente, con bacheche informative e attività didattiche per far scoprire ai più piccoli le tradizioni natalizie internazionali. Durante tutto il periodo festivo, comunità straniere locali proporranno laboratori, spettacoli, degustazioni e danze popolari, favorendo il dialogo interculturale e l’inclusione sociale.

“Christmas Around the World racchiude il desiderio di tenere insieme, uniti e in pace, tutti i popoli del mondo – ha dichiarato il sindaco Vito Leccese –. L’iniziativa mira a rafforzare la coesione sociale e l’integrazione tra le diverse comunità presenti a Bari, trasformando le piazze in luoghi di gioia e condivisione.”

L’evento inaugurale si terrà il 7 dicembre in piazza Garibaldi e l’8 dicembre in piazza Umberto, mentre la chiusura è prevista il 6 gennaio con l’arrivo della Befana. Gli appuntamenti fissi includono laboratori per bambini dai 4 ai 12 anni, spettacoli teatrali, musical e acrobazie, con particolare attenzione all’accessibilità grazie a interpreti LIS e navette dedicate per persone con disabilità.

Tra gli eventi dedicati alle comunità straniere:

Piazza Umberto : 13 dicembre Palestina (“Workshop Ricamato”), 20 dicembre Albania (“Danze e Costumi tradizionali”), 21 dicembre Russia (“Il Babbo Natale dell’Est”).

Piazza Garibaldi: 21 dicembre Mauritius (“La Cerimonia del Fuoco”), 27 dicembre Ucraina (“Natale tra Canti e Tradizioni”), 28 dicembre Nigeria (“Ogni cosa è Ritmo”).

Il calendario completo e aggiornato sarà disponibile sul sito www.nataleabari.it.

L’iniziativa culminerà con la Giornata della Pace tra i Popoli, un momento collettivo di fratellanza, musiche, parole e preghiere, nel segno di San Nicola, figura simbolo di dialogo tra Oriente e Occidente.