Tragedia a Roma: muore Lorenzo De Tomaso, studente fuorisede di Pulsano

ROMA – Un tragico episodio ha scosso la comunità di Pulsano e la zona universitaria di Roma nei giorni scorsi. Lorenzo De Tomaso, 25 anni, studente fuori sede originario di Pulsano, è stato trovato morto nel bagno della casa dove viveva in piazza Bologna. A scoprire il corpo senza vita è stata la coinquilina, che ha immediatamente allertato i soccorritori. Sul corpo del giovane non sono stati riscontrati segni di violenza.

Le indagini, coordinate dalle autorità locali, si concentrano anche sul ritrovamento del cellulare del giovane. L’apparecchio, inizialmente scomparso, è stato consegnato solo successivamente alle Forze dell’Ordine da un amico, deferito per appropriazione indebita. Restano da chiarire le circostanze per cui il telefono fosse in possesso dell’amico, che non aveva le chiavi dell’abitazione, sollevando dubbi su possibili tentativi di nascondere informazioni utili alle indagini.

La comunità di Pulsano ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa prematura del giovane. “Pulsano piange la prematura scomparsa di Lorenzo. Alla mamma, al papà e a Giorgia giunga la vicinanza dell’intera comunità pulsanese. Riposi in pace”, ha dichiarato il sindaco Pietro D’Alfonso.

Le autorità continuano gli accertamenti per fare piena luce sulle cause della morte e sulle eventuali circostanze che l’hanno preceduta, mentre familiari e amici piangono la tragica perdita di un giovane studente apprezzato e stimato.