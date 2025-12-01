'Taranto 2026', presentazione al Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo (ICMG) dello stato di avanzamento dei lavori e forte attenzione internazionale



TARANTO – A Portimão, la delegazione del Comitato Organizzatore di Taranto 2026 ha presentato ai 26 Paesi dell’ICMG lo stato di avanzamento dei lavori, tracciando il punto sulle attività in corso nelle principali aree operative. – A Portimão, la delegazione del Comitato Organizzatore di Taranto 2026 ha presentato ai 26 Paesi dell’ICMG lo stato di avanzamento dei lavori, tracciando il punto sulle attività in corso nelle principali aree operative.





Sotto la guida del Direttore Generale Carlo Molfetta, la delegazione del Comitato Organizzatore di Taranto 2026 ha illustrato con dettaglio lo stato di avanzamento dei lavori. Impianti, logistica, servizi, ospitalità, sport, media operations: un quadro completo che conferma l’impegno della squadra italiana nel rispettare le tempistiche e nel garantire un’organizzazione all’altezza degli standard internazionali.





Particolare attenzione è stata posta sul Safeguarding Programme, uno dei pilastri della governance dei Giochi, sviluppato secondo i parametri del Movimento Olimpico per assicurare un ambiente sicuro, inclusivo e rispettoso per tutti i partecipanti.





Il Comitato Esecutivo ha riconosciuto i risultati già raggiunti da Taranto 2026, evidenziando la qualità del lavoro svolto. Allo stesso tempo, ha sollecitato una più rapida definizione di alcuni aspetti ancora aperti, per garantire la piena coerenza con le scadenze internazionali e l’efficienza dell’intero processo organizzativo.





Le riunioni si sono svolte in un clima positivo, costruttivo e orientato alla concretezza, con tutte le parti impegnate a rafforzare una preparazione solida, trasparente e conforme alle migliori pratiche globali.









Al termine dei lavori, il Comitato Organizzatore dei Giochi ha espresso grande soddisfazione per il confronto con l’ICMG, confermando la volontà di intensificare ulteriormente gli sforzi in vista del 2026.