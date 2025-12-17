“Natale insieme al Municipio V”: presentato il ricco cartellone di eventi natalizi a Bari
BARI - Prenderà il via sabato 20 dicembre, dalle ore 18, nell’auditorium Marco Polo del 27° Circolo Didattico di Palese, il cartellone di appuntamenti “Natale insieme al Municipio V”, promosso dal Municipio V e organizzato dall’associazione socioeducativa e culturale Cucciolo.
Il programma prevede una serie di attività ludico-ricreative, spettacoli di cabaret, musica, animazione e mercatini che coinvolgeranno grandi e piccoli nei principali luoghi di aggregazione e socialità dei quartieri del Municipio, da sabato 20 dicembre fino a martedì 6 gennaio 2026.
Tra le collaborazioni più significative figurano le associazioni “Antiquariato Onlus”, che gestirà due giornate dedicate ai mercatini natalizi artigianali, e “Hip Hip Hurrà” e “Biancofiore e New White Party”, che cureranno l’animazione con burattini, mascotte e artisti di strada. Ai più piccoli sarà dedicata una giornata intera con parata di mascotte, lettura animata di burattini, casetta di Babbo Natale con elfi, laboratori manuali artistici e trucca bimbi.
Evento inaugurale – 20 dicembre- Ore 18: esibizione di Mago Rasul, con illusioni e magie per intrattenere le famiglie
- Ore 19: Cabaret Show con Piero De Lucia e Lucia Coppola
- 21 dicembre – Piazza dei Mille, Santo Spirito
Mercatini artigianali, letture animate di burattini, parata di mascotte; dalle ore 17: casa di Babbo Natale con laboratori manuali artistici, trucca bimbi e spettacolo folk “Cantastorie del Sud”.
- 23 dicembre – Chiesa Spirito Santo, Santo Spirito
Dalle ore 19: concerto gospel “Black and Blues” e canzoni natalizie con “Fourzone Company”.
- 28 dicembre – Piazza Magrini, Palese
Mercatini artigianali e spettacoli di artisti di strada.
- 6 gennaio 2026 – Parrocchia Natività di Nostro Signore, San Pio
Dalle ore 17: concerto gospel e musiche natalizie con “Black and Blues” e “Fourzone Company”, artisti di strada per famiglie e bambini.
La commissione Cultura, insieme al presidente Maiorano, ha lavorato per coinvolgere tutto il territorio e le parrocchie, favorendo un canto unico che unisca l’intero Municipio. Un ringraziamento particolare va alle associazioni locali, come i Marinai di Santo Spirito, che ogni anno portano in città il tradizionale Babbo Natale marinaro, rendendo ancora più speciale il Natale nei quartieri del Municipio V.
#NataleMunicipioV #Bari #EventiNatalizi #MusicaESpettacoli #AnimazionePerBambini #Inclusione #Solidarietà