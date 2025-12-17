“Natale insieme al Municipio V”: presentato il ricco cartellone di eventi natalizi a Bari

BARI - Prenderà il via sabato 20 dicembre, dalle ore 18, nell’auditoriumdel 27° Circolo Didattico di Palese, il cartellone di appuntamenti, promosso dal Municipio V e organizzato dall’associazione socioeducativa e culturale

Il programma prevede una serie di attività ludico-ricreative, spettacoli di cabaret, musica, animazione e mercatini che coinvolgeranno grandi e piccoli nei principali luoghi di aggregazione e socialità dei quartieri del Municipio, da sabato 20 dicembre fino a martedì 6 gennaio 2026.

Tra le collaborazioni più significative figurano le associazioni “Antiquariato Onlus”, che gestirà due giornate dedicate ai mercatini natalizi artigianali, e “Hip Hip Hurrà” e “Biancofiore e New White Party”, che cureranno l’animazione con burattini, mascotte e artisti di strada. Ai più piccoli sarà dedicata una giornata intera con parata di mascotte, lettura animata di burattini, casetta di Babbo Natale con elfi, laboratori manuali artistici e trucca bimbi.

Evento inaugurale – 20 dicembre





Calendario degli eventi principali:



- 21 dicembre – Piazza dei Mille, Santo Spirito

Mercatini artigianali, letture animate di burattini, parata di mascotte; dalle ore 17: casa di Babbo Natale con laboratori manuali artistici, trucca bimbi e spettacolo folk “Cantastorie del Sud”.



- 23 dicembre – Chiesa Spirito Santo, Santo Spirito

Dalle ore 19: concerto gospel “Black and Blues” e canzoni natalizie con “Fourzone Company”.



- 28 dicembre – Piazza Magrini, Palese

Mercatini artigianali e spettacoli di artisti di strada.



- 6 gennaio 2026 – Parrocchia Natività di Nostro Signore, San Pio

Dalle ore 17: concerto gospel e musiche natalizie con “Black and Blues” e “Fourzone Company”, artisti di strada per famiglie e bambini.





«Il Natale è la festa che unisce e aggrega tutta la famiglia – sottolinea Maristella Morisco, presidente del Municipio V –. Con questo spirito, insieme all’associazione Cucciolo, abbiamo organizzato eventi che coinvolgono grandi e bambini, protagonisti delle feste. Si tratta di un Natale all’insegna dell’inclusione, della solidarietà e della generosità, con momenti di aggregazione all’aperto in linea con la nostra politica di pedonalizzazioni e mobilità dolce».

La commissione Cultura, insieme al presidente Maiorano, ha lavorato per coinvolgere tutto il territorio e le parrocchie, favorendo un canto unico che unisca l'intero Municipio. Un ringraziamento particolare va alle associazioni locali, come i Marinai di Santo Spirito, che ogni anno portano in città il tradizionale Babbo Natale marinaro, rendendo ancora più speciale il Natale nei quartieri del Municipio V.

esibizione di Mago Rasul, con illusioni e magie per intrattenere le famiglie: Cabaret Show con Piero De Lucia e Lucia Coppola