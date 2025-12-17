“Piazza Idea - Liberi spazi di cittadinanza”: quattro giorni di eventi per bambini e famiglie a Bari

BARI – Torna nel fine settimana l’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale per valorizzare e animare le due piazze centrali della città,, con una serie di attività gratuite dedicate a bambini, famiglie e cittadini.

Da giovedì 18 a domenica 21 dicembre, piazza Cesare Battisti diventerà luogo di dialogo, partecipazione e gioco, con incontri sui diritti dell’infanzia, presentazioni di libri, musica natalizia, laboratori di riciclo creativo e una giornata interamente dedicata al gioco sostenibile.

Il programma dettagliato prevede per giovedì 18 dicembre, il ciclo dedicato ai diritti dei bambini della scuola primaria Piccoli e diritti (ore 10-12) in collaborazione con Leggere Coccole, e la presentazione dei volumi “Tra il tormento e l’estasi” di Darius Czaja e “Scritture partigiane” di Annachiara Biancardino nel salottino letterario Giovedì libri (ore 17-19.30), moderati da Annalisa Calice (libreria Monbook).

Per venerdì 19 dicembre, è previsto l’incontro Piccoli e diritti (ore 10-12) e l’esibizione itinerante del trio Zampognari Terra di Bari con zampogna e ciaramelle nella manifestazione La musica della tradizione (ore 17-20), organizzata dall’Associazione Culturale Folkémigra.

Il sabato 20 dicembre sarà dedicato a A Giocare! (ore 10-18), con la piazza trasformata in un villaggio del gioco sostenibile con 30 installazioni in legno, animatori ed elfi per coinvolgere bambini e adulti in giochi inclusivi.

Infine, domenica 21 dicembre, si terranno le attività Ludobus in piazza (ore 9.30-12.30) con animazione e giochi gestiti dal Centro Servizi per le Famiglie Municipio I, e Ricicla a Natale (ore 10.30-12.30), laboratori di riciclo creativo a cura di Retake ETS, con attività didattiche e sensibilizzazione ambientale.

Il programma rientra in un più ampio progetto che prevede 80 giornate di animazione sociale e culturale, 60 laboratori creativi, 30 visite guidate e 8 eventi di comunità fino a giugno 2026. Dopo questo weekend, le attività si fermeranno per le festività natalizie, ma piazza Umberto e piazza Garibaldi ospiteranno fino al 6 gennaio il cartellone “Christmas around the world”, con la Casa di Babbo Natale, la Casa degli Elfi Postini, il Giardino del Natale e un grande palco.

“Piazza Idea” ha l’obiettivo di rafforzare il senso di comunità, favorire l’inclusione sociale e restituire vivibilità e sicurezza agli spazi pubblici attraverso la partecipazione attiva di cittadini, famiglie, bambini e studenti.

Per informazioni e aggiornamenti: www.piazzaideabari.it e i canali social ufficiali del Comune di Bari.



