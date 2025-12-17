Capodanno a Bari, Federica Panicucci e Fabio Rovazzi alla conduzione del concertone in piazza Libertà

BARI – Sarannoa condurre il concertone di, il primo evento interamente targatodopo l’acquisizione di

Il cast completo degli artisti che saliranno sul palco sarà annunciato domani, ma tra i nomi di punta dovrebbe figurare Gigi d’Alessio, pronto a infiammare la notte di San Silvestro davanti al pubblico barese e ai telespettatori.

La presentazione ufficiale dell’evento è prevista per la prossima settimana, mentre è già confermato che il concertone sarà trasmesso in diretta su Canale 5, consolidando Bari come una delle piazze protagoniste del Capodanno televisivo nazionale.

Un appuntamento che si preannuncia di grande richiamo, capace di unire musica, spettacolo e visibilità nazionale per la città.