Natale a Lecce, ArtWork presenta il calendario di iniziative culturali e visite guidate

LECCE – Anche quest’annoaccompagna cittadini e turisti nel periodo natalizio con un ricco calendario di eventi e iniziative dedicate alla scoperta delle bellezze della città.

Per chi desidera esplorare Lecce in autonomia, è disponibile l’itinerario “Leccecclesiae”, tutti i giorni dalle 9 alle 18, per visitare le principali chiese barocche del centro storico. Per un’esperienza più approfondita, tornano le visite guidate “Lecce Barocco Tour - Christmas Edition”, che offrono storie, curiosità e aneddoti sui monumenti più importanti, nelle seguenti date: 24 e 25 dicembre alle 11, 26 dicembre alle 11 e alle 16, 27 dicembre alle 11, e 3-6 gennaio alle 11 (partenza dal chiostro dell’Antico Seminario di piazza Duomo).

Novità di quest’anno è “Up!”, il punto panoramico di Lecce, che consente di ammirare la città dall’alto grazie all’ascensore panoramico del campanile di piazza Duomo, aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18. La sera, è possibile partecipare alla visita “Notte a Santa Croce” per scoprire i misteri della Basilica e salire sul balcone della facciata (26 dicembre, 1 e 2 gennaio alle 20.30).

Dal 26 dicembre al 6 gennaio, a Palazzo Vernazza (vicolo Vernazza 8) sarà possibile rivivere la storia della Lecce romana attraverso esperienze in realtà virtuale e aumentata.

Non mancano mostre ed eventi a Palazzo Scarciglia. Il 28 dicembre si terrà “Cortili aperti a Natale” con sketch teatrali, canti popolari salentini e laboratori di pasta fresca (via Libertini 40, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20). Sempre a Palazzo Scarciglia è visitabile fino al 31 dicembre “Ultravioletto – AtFest”, la mostra di arti digitali e nuove tecnologie che trasforma la radiazione ultravioletta in un’esperienza sensoriale unica. Dal 31 dicembre al 6 gennaio, la chiesa di Sant’Elisabetta ospiterà “Ulivo per la pace, pace per l’ulivo”, mostra di artigianato organizzata da Cletus e i Padri Missionari Comboniani.

Per i più piccoli, “Guardiamoci negli occhi” propone tre pomeriggi di attività ludiche e giochi da tavolo per bambini dai 6 ai 10 anni: il 2 gennaio dalle 16 alle 19 “Tavole della memoria” e “Destrezza e risate”; il 3 gennaio dalle 16 alle 19 “Strategia e squadra”; il 4 gennaio dalle 16 alle 19 giornata conclusiva “Guardiamoci negli occhi” (info e prenotazioni: 0832.1827289).

«Anche quest’anno ArtWork rinnova l’impegno di rendere il patrimonio culturale di Lecce un’esperienza viva, accessibile e condivisa – spiega il presidente Paolo Babbo –. Il nostro calendario nasce dal desiderio di accompagnare cittadini e visitatori in un percorso che unisca conoscenza e partecipazione, valorizzando luoghi simbolo della città attraverso linguaggi diversi: dalla visita autonoma a quella guidata, dall’innovazione digitale alle attività per i più piccoli».

ArtWork conferma così il suo ruolo nel promuovere cultura, turismo e partecipazione, rendendo Lecce una città aperta e viva durante le festività natalizie.