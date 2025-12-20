Nikola Stulic, attaccante serbo del Lecce, protagonista con un gol decisivo

L’attaccante serboha segnato il suo primo gol in questo campionato di, realizzando la rete decisiva che ha permesso aldi battere il1-0 al “Via del Mare” durante la quindicesima giornata di andata.

In questa stagione, Stulic ha collezionato 14 presenze con i salentini. La sua carriera include esperienze in diversi club: Charleroi, Radnicki Nis, Partizan Belgrado (con passaggi nelle squadre Under 19, Under 15 e settore giovanile), e Teleoptik Under 17.

A livello internazionale, Stulic è stato titolare in due partite con la nazionale maggiore della Serbia e in una gara con la Serbia Under 18.

Quasi certamente, Stulic sarà confermato titolare anche nella prossima gara del Lecce, sabato 27 dicembre alle 15 contro il Como, sempre al “Via del Mare”, per la diciassettesima giornata di Serie A. L’obiettivo della squadra resta quello di raggiungere la salvezza in questo campionato.