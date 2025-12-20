Sapori, musica e creatività: il Natale di Corato entra nel vivo con Se Frisce Quaratine, Mercatini Artigianali e Corato Sound Fest



Intorno al Villaggio, il centro cittadino si anima di profumi, suoni e percorsi da vivere lentamente. In Piazza Abbazia, nelle serate del 20 e 21 dicembre, torna Se Frisce Quaratine, l’appuntamento dedicato ai fritti della tradizione e ai dolci tipici. Un viaggio nel gusto che racconta la cucina popolare coratina attraverso panzerotti, verdure fritte, pesce, pettole, gattolio, cartellate, taralli dolci, crêpes e cioccolata calda. Due serate pensate per valorizzare le ricette autentiche, la convivialità e l’atmosfera del Natale, trasformando la piazza in un luogo di incontro e socialità.



Il percorso natalizio prosegue con i Mercatini Artigianali, allestiti in Via Roma, dove il Natale prende forma attraverso creazioni fatte a mano, oggetti unici e storie di artigiani. Accanto a questi, in Piazza Abbazia trovano spazio i mercatini natalizi, arricchendo l’offerta del centro con un’atmosfera diffusa che invita a passeggiare, fermarsi, osservare e lasciarsi sorprendere.



Grande protagonista del weekend è anche la musica, con il Corato Sound Fest che porta sul palco di Piazza Abbazia due serate dedicate ai talenti emergenti.



Sabato 20 dicembre è il momento della Sfida tra Band, con i progetti selezionati pronti a confrontarsi dal vivo.



Domenica 21 dicembre spazio invece alla Sfida tra Voci Soliste, un appuntamento più intimo e intenso, in cui interpreti diversi per stile e sensibilità si raccontano esclusivamente attraverso la voce.

Le esibizioni saranno valutate da una giuria composta da diversi tecnici del settore, tra cui Nuzzle, DJ e producer coratino, presidente di giuria e produttore del brano “T’Amo T’Amo T’Amo” realizzato con Ivana Spagna. Accanto al giudizio tecnico, anche il pubblico potrà esprimere la propria preferenza, contribuendo attivamente al percorso degli artisti in gara.



Tra il Villaggio di Babbo Natale, i sapori della tradizione, la creatività artigiana e la musica dal vivo, il weekend del 20 e 21 dicembre conferma la forza di Incanto 2025: un progetto capace di unire identità, linguaggi contemporanei e partecipazione collettiva, restituendo al centro di Corato il suo ruolo di luogo vivo, accogliente e condiviso.

