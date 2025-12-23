Noi non dimentichiamo i nostri eroi: un Natale speciale per il Reparto Infettivi di Galatina

GALATINA – Gli operatori sanitari del Reparto Infettivi dell’Ospedale di Galatina sono stati i veri eroi durante la terribile pandemia da Covid-19 e continuano a esserlo, almeno per chi li sostiene ogni giorno con gratitudine e ammirazione.

Per celebrare il Natale 2025, la Virtus Basket Galatina ha scelto di vivere lo scambio di auguri direttamente presso il reparto, guidato dall’amico Paolo Tundo. In questa occasione speciale, sono state donate cinque Smart TV complete di staffe e installazione, insieme a una splendida piantina grassa come simbolo di resilienza e speranza.

Gli operatori sanitari hanno accolto il gesto con grande riconoscenza, rinnovando la promessa di “non mollare mai”, un impegno che ha rappresentato il regalo più prezioso per i donatori.

Un ringraziamento speciale va al Direttore Sanitario Giuseppe De Maria, al responsabile area tecnica Geometra Luigi Potenza, all’Assessore Camilla Palombini e a tutti gli operatori sanitari che rendono l’Ospedale Santa Caterina Novella di Galatina un’eccellenza di riferimento per la comunità.

Il progetto ha beneficiato della generosità dell’Azienda agricola EUPHORBIA di Leverano e del suo fondatore Marco Zecca, che ha donato “pro bono” le piantine grasse. Fondamentale anche il supporto degli amici e partner locali che hanno accompagnato la maratona di solidarietà: Iperbimbo Galatina, Andrea Salvati, Marco Frassante Ristrutturazioni, Ballarino Costruzioni, Euronics City Galatina e Ivan Fure.

L’iniziativa, a cura della Virtus Basket Galatina, conferma l’importanza dell’umanizzazione degli ospedali e la forza della comunità nel sostenere chi, ogni giorno, lavora per la salute e il benessere di tutti.