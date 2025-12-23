Aeroitalia autorizzata a operare su Milano Linate: un passo avanti per la mobilità pugliese

BARI – Aeroporti di Puglia annuncia che Aeroitalia ha ricevuto le autorizzazioni necessarie per operare sullo scalo di Milano Linate. A partire dal 12 gennaio 2026, la compagnia aerea potrà quindi riprendere i voli su Linate, mantenendo le frequenze precedentemente operati da un altro vettore.

“La ripresa del collegamento aereo con Linate rappresenta un regalo di Natale per i cittadini di Foggia – ha dichiarato il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano –. Un segnale concreto di attenzione verso chi vive, lavora e si muove quotidianamente sul nostro territorio. Si tratta di un risultato costruito con impegno, grazie alla collaborazione con Assoclearance ed ENAC. Era una promessa che andava mantenuta: restituire al territorio dauno un collegamento strategico, riducendo le distanze, migliorando la mobilità e rafforzando le opportunità per famiglie, imprese e istituzioni”.

Anche Antonio Maria Vasile, Presidente di Aeroporti di Puglia, ha espresso soddisfazione: “Abbiamo mantenuto l’impegno preso in occasione della presentazione degli operativi Aeroitalia su Foggia. Questo risultato è frutto del lavoro di squadra tra Aeroporti di Puglia, Regione Puglia e Aeroitalia, con il supporto tecnico e istituzionale di Assoclearance ed ENAC. Ripristinare i collegamenti su Milano Linate amplia e qualifica l’offerta del vettore su Foggia e rappresenta un’opportunità concreta di sviluppo per il territorio”.

Il ritorno dei voli su Linate segna un importante traguardo per la mobilità pugliese, rafforzando la connettività della regione con il Nord Italia e sostenendo le prospettive di crescita economica e turistica.