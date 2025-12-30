“Transiti”: cinema e letteratura si incontrano al Cinema Splendor di Bari

BARI - Dal 15 gennaio al 12 febbraio 2026, il Cinema Splendor di Bari ospita la rassegna invernale, promossa da Apulia Film Commission, con il tema, dedicato al rapporto tra cinema e letteratura. Cinque giovedì consecutivi saranno l’occasione per esplorare come storie, immagini e scrittura dialoghino tra loro, trasformando il cinema in un luogo di attraversamento e reinterpretazione dei linguaggi. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Il ciclo prevede la partecipazione di cinque scrittori italiani, che discuteranno dei loro testi e della relazione tra parola scritta e immagini in movimento. Il programma si apre giovedì 15 gennaio con Gianluca Solla, autore di “La vita sghemba. Aki Kaurismäki alla fine del mondo”, seguito dalla proiezione di “Foglie al vento” (2023) di Aki Kaurismäki.

Il 22 gennaio sarà la volta di Antonella Lattanzi, che presenterà il romanzo “Chiara”, dialogando con il critico letterario Enzo Mansueto, con la proiezione del film “Amore tossico” (1982) di Claudio Caligari.

Il 29 gennaio sarà protagonista Emanuele Trevi, con un approfondimento sui suoi libri più recenti (“Sogni e favole”, “La casa del mago”, “Mia nonna e il conte”), seguito dalla proiezione di “Mulholland Drive” (2001) di David Lynch, restaurato.

Il 5 febbraio l’incontro sarà con Andrea Cortellessa, che parlerà del cinema di Pier Paolo Pasolini, accompagnato dalla proiezione di “Salò o le 120 giornate di Sodoma” (1976), versione restaurata.

La rassegna si conclude il 12 febbraio con Gianni Turchetta, curatore del Meridiano Mondadori dedicato a Dino Campana, e la proiezione di “Un viaggio chiamato amore” di Michele Placido.

“Transiti” conferma l’impegno di Apulia Film Commission nella promozione di una cultura cinematografica che valorizza il dialogo tra linguaggi, favorendo conoscenza, confronto e partecipazione culturale.