Note di Cantiere: il 12 dicembre il Serena Grittani Quartet omaggia le colonne sonore del cinema

BARI - Prosegue Note di Cantiere, il progetto promosso dal Comune di Bari in collaborazione con Puglia Culture che sta trasformando il cantiere di via Argiro in un vero e proprio palcoscenico urbano. Venerdì 12 dicembre, dalle ore 18.30, sarà la volta del Serena Grittani Quartet con Cinema, Mon Amour!, un concerto dedicato alle più celebri colonne sonore del cinema italiano e internazionale.

Sul palco si esibiranno Serena Grittani (voce), Bruno Montrone (pianoforte), Giuseppe Venezia (contrabbasso) e Giovanni Sciasciamacchia (batteria). Il quartetto proporrà una selezione di melodie diventate iconiche, brani che hanno segnato la storia della settima arte e che, nel tempo, hanno acquisito una vita propria, diventando veri e propri classici della musica contemporanea.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di trasformare i lavori in corso in un’occasione di partecipazione, socialità e rigenerazione culturale. Note di Cantiere intende infatti sostenere i commercianti della zona e valorizzare via Argiro come simbolo di una città che cresce e si rinnova attraverso la cultura. In programma ci sono 11 concerti gratuiti, con il coordinamento artistico di Francesca Leone e Roberto Ottaviano, che vedono protagonisti alcuni dei più talentuosi musicisti jazz pugliesi.

I prossimi appuntamenti:

– Swing 31 (venerdì 19 dicembre)

– Francesca Leone e Paolo Magno 4tet (martedì 23 dicembre, ore 12.30-14.30)

– Salvatore Russo Gipsy Jazz Trio (venerdì 2 gennaio)

– Roberto Ottaviano Pinturas (venerdì 9 gennaio)

– Paola Arnesano & Vince Abbracciante (venerdì 16 gennaio)

– Soul Eyes Trio e Luciana Negroponte (venerdì 23 gennaio)

– Alberto di Leone Quartet (venerdì 30 gennaio)

– Giuseppe Venezia Quartet (venerdì 6 febbraio)

Tutti gli eventi, salvo diverse indicazioni, si svolgeranno dalle 18.30 alle 20.30 e sono ad accesso libero.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito di Puglia Culture.