Magico Natale – Bitonto 2025: film in piazza al via con “The Grinch”. Il 12 dicembre la prima proiezione

BITONTO – Il cartellone di Magico Natale – Bitonto 2025 si arricchisce di una novità destinata a conquistare famiglie e bambini: le proiezioni cinematografiche all’aperto in piazza Cavour. Venerdì 12 dicembre, alle ore 18, sarà proiettato The Grinch, film d’animazione del 2018 diretto da Yarrow Cheney e Scott Mosier, terzo adattamento del celebre racconto del 1957 di Dr. Seuss.

L’iniziativa inaugura un ciclo di tre appuntamenti gratuiti – le altre proiezioni si terranno il 29 dicembre e il 4 gennaio – con l’obiettivo di trasformare le piazze cittadine in spazi di condivisione, emozione e partecipazione, rafforzando il senso di comunità soprattutto tra i più piccoli.

Durante la serata, nel Villaggio di Babbo Natale, saranno distribuite fino a cento copertine per proteggere dal freddo i bambini presenti. Previsti inoltre pop-corn, snack e gadget natalizi offerti grazie al contributo delle aziende partner. L’area ristoro ospiterà crepes, panzerotti e altre specialità, mentre la festa proseguirà con musica dal vivo.

Sempre il 12 dicembre prenderà il via il Percorso delle Tradizioni: un itinerario gastronomico tra le corti storiche del centro antico – corte Sant’Andrea, corte De Tauris, corte Pietrogianni, vico La Lucertola e largo Gramsci – per scoprire sapori, profumi e riti della cultura locale.

In parallelo, alle ore 18 in piazza Vacca a Palombaio, l’associazione Famiglia Bertoniana – Odv organizzerà l’evento “Aspettando Santa Lucia”, preludio ai festeggiamenti del 13 dicembre.

Magico Natale – Bitonto 2025 proseguirà fino al 6 gennaio 2026 con un programma diffuso e articolato, pensato per valorizzare la città, le sue tradizioni e il coinvolgimento delle famiglie.



