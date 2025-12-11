Raiz porta a Putignano “Si l’ammore… – Raiz canta Sergio Bruni”: omaggio alla grande canzone napoletana

PUTIGNANO - Sabato 13 dicembre 2025, alle ore 21, il Teatro Laterza di Putignano ospiterà “Si l’ammore… – Raiz canta Sergio Bruni”, il concerto che vede protagonista Raiz insieme ai Radicanto, nell’ambito della stagione teatrale e musicale del Comune di Polignano a Mare realizzata in collaborazione con Puglia Culture.

Sul palco, la voce intensa e riconoscibile di Raiz si unirà alla cifra mediterranea dei Radicanto – Giuseppe De Trizio e Adolfo La Volpe ai liuti, Francesco De Palma alle percussioni, Giovanni Chiapparino alla fisarmonica e Giorgio Vendola al contrabbasso – per un viaggio nella memoria affettiva e nella tradizione musicale che ha reso Napoli una delle capitali mondiali della canzone.

Il concerto è un omaggio a Sergio Bruni, figura cardine della canzone napoletana del Novecento, artista capace di attraversare generazioni e di conservare una sorprendente attualità. Attraverso un intreccio di racconto e musica, Raiz restituisce il repertorio bruniano in una forma viva, contemporanea, rispettosa ma non museale, capace di rinnovare l’emozione e la profondità di brani entrati nell’immaginario collettivo.

Nel presentare il progetto, Raiz – al secolo Gennaro Della Volpe – sottolinea il forte legame personale che lo unisce a Bruni: “Le sue canzoni hanno accompagnato per un paio di generazioni la mia storia familiare. Omaggiando il grande artista, rendo tributo anche al mondo che mi ha generato. Amo tutta la musica classica napoletana, ma Sergio Bruni mi muove un battito di cuore in più. Il suo fraseggio, l’accento, l’organicità alla canzone mediterranea me lo fanno sentire parente. Dopo anni trascorsi a esplorare nuove dimensioni musicali, oggi sento il bisogno di tornare all’origine attraversando il suo repertorio”.

“Si l’ammore…” si annuncia come una serata intensa, ricca di suggestioni sonore e narrative, capace di mettere in dialogo la storia musicale partenopea con la sensibilità contemporanea di uno degli interpreti più originali della scena italiana.

