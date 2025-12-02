Lecce, Mariangela De Anna e Josefina Ruospo Correa nuovamente insieme in una serata internazionale di premi

Pubblicato:

LECCE - Mariangela De Anna e Josefina Ruospo Correa nuovamente insieme in una serata internazionale di premi. Le due donne, regista e poetessa e produttrice e regista colleghe e amiche unite dallo stesso destino.

Senza saperlo, entrambe si sono ritrovate a ricevere un conferimento internazionale nella splendida cornice della Sala del Principe a Torre del Parco a Lecce.

Insieme hanno brindato augurandosi di poter essere ancora insieme per tanti altri progetti lavorativi e, chissà, su palcoscenici come quelli del 30 novembre dove sono uscite entrambe vittoriose e soprattutto amiche.
