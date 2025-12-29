Ostuni, 'Natura e Storia…in gioco': attività dedicate alle famiglie e ai bambini



OSTUNI (BR) - Durante il periodo natalizio, Ostuni si trasforma in un palcoscenico ricco di iniziative culturali e didattiche. L'Istituzione Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale di Ostuni e la Coop. Gaia Tours, per inaugurare il nuovo anno, propongono "Natura e Storia… in gioco", un evento speciale con attività ludiche ed educative pensate per famiglie e bambini, per trasformare il periodo festivo in un'occasione di apprendimento e condivisione, immersi nella bellezza della natura e della storia del territorio.





Il primo appuntamento è in programma il 4 gennaio 2026, a partire dalle ore 10.00, con l’evento “Tra Querce e Storia: alla scoperta del Parco”, che prevede una visita guidata sensoriale nel Parco Archeologico e Naturalistico di Santa Maria d’Agnano, ad Ostuni. Durante il percorso, adulti e bambini esploreranno la Querceta, un habitat ricco di biodiversità, scoprendo le diverse varietà di querce, i miti legati a questi maestosi alberi e le altre specie vegetali presenti nel parco. L’esperienza stimolerà tutti i sensi, invitando i partecipanti a osservare la natura con uno sguardo nuovo.





La visita proseguirà nell’area archeologica, dove i partecipanti entreranno in contatto con la storia millenaria di Ostuni, scoprendo la grotta della “Donna di Ostuni” e la sua straordinaria sepoltura preistorica risalente a circa 28.000 anni fa: un’opportunità unica per arricchire il presente con la profondità del nostro passato.





Al termine della visita, bambini e genitori prenderanno parte a un laboratorio creativo dedicato alla realizzazione della “Carta d’identità degli alberi” osservati durante il percorso. Ogni partecipante potrà rielaborare l’esperienza attraverso disegni e descrizioni, creando un ricordo personale da portare a casa. È prevista inoltre la piantumazione di un piccolo seme, gesto simbolico che rafforza il legame con la natura e il territorio.





Il secondo appuntamento si terrà il 5 gennaio 2026, alle ore 16.00, presso il Museo Diocesano, che ospiterà la seconda edizione della “Tombola al Museo”. L’evento reinventa il tradizionale gioco natalizio, collegandolo alla storia e alla cultura di Ostuni: ogni estrazione sarà l’occasione per scoprire curiosità, personaggi e luoghi simbolo della città. Il gioco sarà arricchito da quiz, indovinelli e piccole prove pensate per coinvolgere tutta la famiglia, con dolci sorprese dedicate ai più piccoli.





Le attività di “Natura e Storia… in gioco” mirano a valorizzare il patrimonio naturale e culturale di Ostuni, offrendo alle famiglie un’esperienza educativa, inclusiva e partecipativa, capace di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità locale.





Le iniziative sono adatte a tutti e in particolare alle famiglie con bambini di età compresa tra i 4 e i 12 anni.





La partecipazione alle attività è gratuita; è previsto esclusivamente il pagamento del biglietto d’ingresso ridotto al Parco Archeologico e al Museo Diocesano.





Per garantire un corretto svolgimento delle attività, si consiglia la prenotazione ai numeri: 3475247152 – 3470042961.