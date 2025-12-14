Palazzo Starita riapre al pubblico: un viaggio nella Bari fortificata tra storia, restauri e memoria millenaria
LUIGI GRIECO - Originariamente edificato a seguito dell’esplosione di un precedente arsenale e del danneggiamento dell’adiacente Palazzo del Sedile, la struttura rappresenta un’importante finestra sulla storia del capoluogo pugliese e sulla sua stratificazione storica.
Ecco, dunque, che a seguito di un importante intervento di restauro conservativo, durato diversi anni, appaiono le tracce di una guarnigione di oltre 100 unità armate, sostenuta dall’autotassazione dell’allora nobiltà pugliese, tesa a proteggere Barium dagli assalti di pirati moreschi.
Appuntamento, dunque, all’interno del “Palazzo”, per scoprire un frammento di una città multimillenaria.
