Fasano, torna “Fermenti 2025”: musica a km zero e grandi talenti in una special edition

FASANO – È tutto pronto per la quarta edizione di, il festival dedicato ai talenti musicali del territorio che si conferma un unicum nel panorama dei festival italiani. L’appuntamento è fissato perpresso ildi Fasano, in Corso Vittorio Emanuele 76, con una giornata interamente dedicata alla musica emergente, alla formazione e alla sperimentazione.

Promosso dal Comune di Fasano, in particolare dall’Assessorato alle Politiche Giovanili guidato da Pier Francesco Palmariggi, con Generazione F, e co-organizzato da Officine Musicali, il festival è diretto artisticamente dal M° Antonio Di Lorenzo, batterista, compositore e collezionista di batterie vintage. Fin dalla sua nascita, Fermenti ha scelto di puntare sulla valorizzazione della creatività locale, sostenendo giovani artisti con percorsi già avviati e produzioni discografiche all’attivo.

Lo slogan che ne definisce l’identità, “Musica a km zero”, sintetizza la filosofia dell’evento: promuovere mobilità, flessibilità e poliedricità come strumenti di crescita culturale e artistica. Dopo il successo delle prime tre edizioni, Fermenti evolve e si presenta nel 2025 in una special edition dal carattere laboratoriale, superando la formula della semplice rassegna di concerti per diventare un vero e proprio work in progress aperto al pubblico.

Ospite d’onore dell’edizione 2025 sarà Riccardo Onori, chitarrista e produttore di fama internazionale, storico chitarrista di Jovanotti e attualmente nella band di Tananai. Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti del calibro di Robbie Williams, Enrico Rava, Stefano Bollani e con il progetto Doni Doni, affermandosi come una delle figure più versatili e autorevoli della scena musicale contemporanea.

Onori guiderà i giovani talenti selezionati in un percorso che comprende masterclass, workshop, prove e performance live, mettendo a disposizione la propria esperienza artistica e produttiva. La masterclass inizierà alle 11.30, mentre l’iscrizione gratuita al workshop, aperta fino a un massimo di 15 partecipanti, sarà possibile dalle 11.00 contattando direttamente Officine Musicali e il direttore artistico Antonio Di Lorenzo.

Il momento culminante della giornata sarà il concerto serale, in programma dalle 19.30, a ingresso gratuito. Sul palco saliranno quattro proposte musicali emergenti di grande qualità, affiancate da Riccardo Onori e da altri professionisti di rilievo del panorama musicale italiano, tra cui il bassista Dado Penta e il multitastierista Vince Abbracciante.

Ad aprire le performance saranno Fabio Boggia e FireFlash, duo formato da due fratelli che intrecciano percorsi musicali autonomi creando suggestioni sonore ispirate all’indie rock e a sonorità che richiamano i White Stripes. Seguirà Anulare, nome d’arte di Matteo Patrone, cantautore dalla scrittura originale e dalla cifra stilistica personale, inserita nel solco della cantautorìa moderna.

Sarà poi la volta di Cristina Cafiero, cantautrice partenopea che porterà sul palco la sua ultima produzione discografica, un lavoro intenso e radicato nella tradizione musicale del Sud, con evidenti richiami a Napoli e a Pino Daniele, a cui dedica anche un sentito omaggio. A chiudere la sessione live sarà il ritorno di Vito Carrone, cantautore che si muove tra blues, psichedelia e cantautorato, con riferimenti che spaziano da Pink Floyd e Muddy Waters fino a Paolo Nutini, Tom Waits e Lucio Battisti.

La formula di Fermenti 2025 rappresenta un’esperienza unica nel panorama nazionale: un festival che unisce formazione, confronto diretto e performance, offrendo ai giovani musicisti l’opportunità di dialogare con professionisti affermati in un contesto autenticamente creativo. Una giornata intensa, pensata per raccontare una musica viva, in continua trasformazione, capace di coniugare radici locali e respiro internazionale.

L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito.

Informazioni: www.comune.fasano.br.it – Instagram @generazione_F e @officinemusicalifasano.