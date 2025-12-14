Tragedia a Pantano di Pignola: morto padre e figlio di 9 anni, i genitori autorizzano la donazione degli organi

PIGNOLA - La madre di Francesco Nappi, il bambino di 9 anni morto ieri a seguito di un incidente avvenuto giovedì nei pressi di Pantano di Pignola, in cui ha perso la vita anche il padre Giulio, di 51 anni, ha autorizzato l’espianto degli organi del piccolo.

L’intervento è avvenuto nelle scorse ore all’ospedale San Carlo di Potenza, dove il bambino era giunto in condizioni gravissime ed è stato assistito per due giorni nel reparto di Terapia intensiva. La donazione, resa possibile anche dalla compatibilità clinica e biologica, ha permesso che gli organi prelevati fossero destinati a piccoli pazienti e giovani adulti, offrendo loro una concreta speranza di futuro e una nuova prospettiva di vita.

Sulla vicenda è intervenuto anche il governatore lucano, Vito Bardi, che si è impegnato “a fornire tutto il supporto necessario, auspicando una riflessione collettiva sulla sicurezza stradale, affinché simili tragedie non si ripetano mai più”.