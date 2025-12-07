Pallamano, Sassari si impone 31 a 25: Conversano ko e fuori dalla Coppa Italia
La Raimond Sassari supera il Conversano con il punteggio di 31–25 (p.t. 17–11) al Pala Santoru, infliggendo ai campioni d’Italia la quinta sconfitta consecutiva e l’ottava stagionale. Un risultato pesante, che sancisce anche la matematica esclusione del Conversano dalla Final Eight di Coppa Italia, evento che non accadeva dalla stagione 2014/15, esattamente dieci anni fa.
Per ritrovare una striscia negativa così lunga, infatti, bisogna tornare proprio a quel campionato, quando i biancoverdi disputarono la poule play-out nel girone C.
La partita
Match a senso unico in Sardegna: Sassari parte forte, vola sul 10–4 al 15’ con Bargelli e chiude la prima frazione sul +6 (17–11). Conversano prova a restare aggrappato grazie a un ottimo Gabriele Iachemet (7 reti), ma paga ancora una volta gli errori nei momenti chiave e una condizione fisica non ottimale.
Nel secondo tempo la squadra di Tarafino e Alonso trova un sussulto al 47’ (23–18 firmato De Luca), ma Sassari mantiene il controllo: sugli scudi Andrea Delogu, miglior realizzatore del match con 8 gol.
I sardi consolidano così la propria corsa verso i piani alti della classifica (con due gare ancora da recuperare), mentre il Conversano precipita all’11° posto, a un solo punto dall’ottava posizione ma con un trend che desta grande preoccupazione.
Tabellino: Reti: Curić 1, De Luca 3, Degiorgio 2, Di Giandomenico, Di Mascio, Durović 5, Iachemet 7, Lupo 3, Possamai 3, Radovčić, Saccardo, Saitta, Scarcelli, Sljukic 1. Allenatori: Tarafino – Alonso.
Classifica aggiornata: Cassano Magnago 22; Siracusa 18; Trieste 16; Bolzano 16*; Junior Fasano 16; Raimond Sassari 15**; Macagi Cingoli 14; Pressano 13; Chiaravalle 12; Brixen 12; Conversano 9; Metelli Cologne 8; Alperia Merano 5; Eppan 2*. * una partita in meno – ** due partite in meno
Prossimo turno: Sabato 13 dicembre, inizia il girone di ritorno, con Conversano impegnata sul campo di Brixen. Fischio d’inizio alle ore 19.00.