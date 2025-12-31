Palo del Colle, problemi di viabilità dopo l’incendio alla Gm Service: chiuse vie fino al 7 gennaio

PALO DEL COLLE – Persistono i problemi di viabilità a Palo del Colle a seguito dell’incendio che il 30 dicembre ha danneggiato l’area esterna dell’azienda. A causa del danneggiamento di un traliccio dell’alta tensione, attualmente in condizioni di potenziale pericolosità, il sindacoha disposto la chiusura fino al 7 gennaio die della

Anas ha comunicato la chiusura provvisoria della statale 96 e delle complanari all’altezza del km 113, per consentire verifiche tecniche e interventi di messa in sicurezza da parte della società Terna.

Il traffico è deviato come segue:

Verso Altamura : uscita obbligatoria a Bitetto, proseguimento lungo le strade provinciali 1, 207 e 87, rientro al km 109,200 in direzione Matera.

: uscita obbligatoria a Bitetto, proseguimento lungo le strade provinciali 1, 207 e 87, rientro al km 109,200 in direzione Matera. Verso Modugno: uscita obbligatoria a Palo del Colle, proseguimento lungo le strade provinciali 1, 207 e 87 in direzione Bitetto, Binetto, Grumo Appula, rientro al km 115 in direzione Bari.





Le autorità locali e Anas raccomandano prudenza agli automobilisti e invitano a rispettare le deviazioni indicate fino alla conclusione dei lavori di messa in sicurezza.