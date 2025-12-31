San Severo, esplosione a un bancomat nella mattinata di Capodanno

SAN SEVERO – Mattinata di tensione mercoledì 31 dicembre a San Severo, dove un ordigno rudimentale, verosimilmente una bomba carta, è esploso davanti allo sportello bancomat della filiale Intesa Sanpaolo. L’esplosione ha provocato ingenti danni alla struttura e alle vetrate dell’istituto di credito.

Sul luogo dell’incidente sono stati rinvenuti chiodi sparsi sulla strada, probabilmente lasciati dai ladri per ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine. Non è ancora chiaro l’ammontare del bottino sottratto dai malviventi.

Le forze di Polizia sono intervenute immediatamente per i rilievi e stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per cercare di identificare i responsabili dell’assalto.

L’episodio si inserisce purtroppo in un contesto di furti e atti vandalici ai danni di sportelli bancari nella provincia di Foggia, suscitando preoccupazione tra cittadini e commercianti della zona.